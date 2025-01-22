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"Укрзалізниця" анонсувала відкриття нових нічних поїздів, що з’єднають Закарпаття та Прикарпаття зі Львовом і Києвом
З 6 лютого почнуть курсувати нові нічні поїзди, які сполучать Закарпаття та Прикарпаття зі Львовом і Києвом.
Про це інформує пресслужба УЗ.
Який графік руху
- Поїзд №234/233 Рахів – Київ забезпечує зручне сполучення для мешканців Закарпаття та Прикарпаття.
Відправлення з Рахова о 20:54, прибуття до Львова о 05:14, до Києва – о 13:12.
У зворотному напрямку: відправлення з Києва о 15:21, зі Львова – о 23:51, прибуття до Рахова – о 07:50.
Маршрут буде зручним для жителів Ясіні, Ворохти, Татарова та Яремчі, які подорожують до Львова.
Окрім цього, завдяки групі безпересадкових вагонів "Ковель – Рахів" поїзд забезпечує пряме сполучення Луцька та Рівного з Коломиєю.
- Поїзд №84/83 Солотвино – Київ забезпечує комфортне сполучення між Закарпаттям, Львовом і столицею.
Розклад у напрямку Києва:
- Відправлення із Солотвина – о 19:52.
- Прибуття до Львова – о 05:00.
- Прибуття до Києва – о 13:12.
Розклад у напрямку Солотвина:
- Відправлення з Києва – о 15:21.
- Відправлення зі Львова – о 23:16.
- Прибуття в Солотвино – о 08:08.
Цей нічний маршрут буде зручним для жителів Тячева, Хуста, Виноградова та інших міст Закарпаття, які подорожують до Львова та Києва.
Раніше повідомлялось, що за підсумками 2024 року 86% залізничних квитків на поїзди "Укрзалізниці"пасажири купували онлайн.
Додамо, "Укрзалізниця" заявила про відновлення обсягів пасажирських перевезень до рівня, який спостерігався до повномасштабного вторгнення Росії.