"Укрзалізниця" анонсувала відкриття нових нічних поїздів, що з’єднають Закарпаття та Прикарпаття зі Львовом і Києвом

З 6 лютого почнуть курсувати нові нічні поїзди, які сполучать Закарпаття та Прикарпаття зі Львовом і Києвом.

Про це інформує пресслужба УЗ.

Який графік руху

Поїзд №234/233 Рахів – Київ забезпечує зручне сполучення для мешканців Закарпаття та Прикарпаття.

Відправлення з Рахова о 20:54, прибуття до Львова о 05:14, до Києва – о 13:12.

У зворотному напрямку: відправлення з Києва о 15:21, зі Львова – о 23:51, прибуття до Рахова – о 07:50.

Маршрут буде зручним для жителів Ясіні, Ворохти, Татарова та Яремчі, які подорожують до Львова.

Окрім цього, завдяки групі безпересадкових вагонів "Ковель – Рахів" поїзд забезпечує пряме сполучення Луцька та Рівного з Коломиєю.

Поїзд №84/83 Солотвино – Київ забезпечує комфортне сполучення між Закарпаттям, Львовом і столицею.

Розклад у напрямку Києва:

Відправлення із Солотвина – о 19:52.

Прибуття до Львова – о 05:00.

Прибуття до Києва – о 13:12.

Розклад у напрямку Солотвина:

Відправлення з Києва – о 15:21.

Відправлення зі Львова – о 23:16.

Прибуття в Солотвино – о 08:08.

Цей нічний маршрут буде зручним для жителів Тячева, Хуста, Виноградова та інших міст Закарпаття, які подорожують до Львова та Києва.

Раніше повідомлялось, що за підсумками 2024 року 86% залізничних квитків на поїзди "Укрзалізниці"пасажири купували онлайн.

Додамо, "Укрзалізниця" заявила про відновлення обсягів пасажирських перевезень до рівня, який спостерігався до повномасштабного вторгнення Росії.