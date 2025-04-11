Військові придбали вже 20 тисяч квитків зі спецрезерву в застосунку "Армія+"

У застосунку "Армія+" військовим доступна можливість придбання квитків зі спецрезерву "Укрзалізниці" в рамках національної програми "Плюси". Вже 20 000 залізничних квитків зі спецрезерву було придбано через цей застосунок.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці"

Сервісом скористалися вже понад 100 000 разів, перевезено понад 12 000 пасажирів. Лідерами за популярністю залишаються напрямки, що сполучають Київ з найбільшими прифронтовими містами:

Харків — Київ та назад;

Запоріжжя — Київ;

Краматорськ — Київ.

В компанії додали, що 33% пасажирів купують квитки в день відправлення, а 26% - лише за день до поїздки: основна задача сервісу - забезпечити можливість термінових подорожей для військових, які дізнаються про відпустки чи відрядження фактично день у день.

Програма підтримки військовослужбовців "Плюси"

Залізничні квитки зі спецрезерву для захисників можна придбати в застосунку "Армія+" завдяки національній програмі підтримки військовослужбовців "Плюси". "Укрзалізниця" першою доєдналася до "Плюсів" в грудні. За цей час зі спецрезерву військовослужбовці купили 15 600 квитків.

Мета національної програми підтримки військовослужбовців — об’єднати великі бізнеси й надавати захисникам і захисницям спеціальні пропозиції на товари та послуги. За 3 місяці пропозиціями в застосунку "Армія+" скористалися вже 620 000 разів і заощадили на них понад 49 млн гривень.

Крім "Укрзалізниці", до програми долучилися логістична компанія Нова пошта з доставкою у прифронтові регіони за 1 гривню, мережі АЗК "Укрнафта", WOG та ОККО зі знижками на пальне й на свої кафе і маркет, а також інтернет-магазин ROZETKA зі знижками до 30%.

Нагадаємо, військові знов можуть придбати квитки зі спецрезерву "Укрзалізниці" у національній програмі Плюси в застосунку "Армія+". В кінці березня ця можливість зникла через масштабну кібератаку на компанію, що тривала кілька днів.