Рада підтримала компенсацію військовим за невикористані відпустки

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про компенсацію військовослужбовцям за невикористану відпустку.

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Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"За" проголосували 290 народних депутатів. Тепер документ має пройти розгляд у другому читанні.

Про законопроєкт

Згідно із запропонованими змінами, військовослужбовці, які не змогли використати щорічні основні, додаткові та соціальні відпустки під час особливого періоду з моменту мобілізації, отримають грошову компенсацію. Виплата здійснюватиметься у рік їхнього звільнення зі служби.

Метою законопроекту є гарантування права військовослужбовців на виплату грошової компенсація за всі невикористані дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також інших видів відпусток, в тому числі додаткової соціальної відпустки у разі звільнення зі служби під час дії воєнного стану.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що його реалізація не вимагатиме додаткових видатків з держбюджету.

Про забезпечення ЗСУ

Раніше повідомлялось, що військові зможуть скаржитися на неякісні продукти онлайн. ІТ-система DOT-Chain дозволить скоротити час формування та опрацювання скарг військових, і додатково покращить рівень забезпечення ЗСУ продуктами харчування.

Додамо, "Державний оператор тилу" презентував DOT-Chain– інноваційну ІТ-систему для управління тиловими потребами ЗСУ. Її основне завдання - зробити процес забезпечення військових легшим і швидшим.

Зауважимо, що Міноборони посилює контроль якості для продовольчої служби ЗСУ.