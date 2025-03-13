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Рада підтримала компенсацію військовим за невикористані відпустки
Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про компенсацію військовослужбовцям за невикористану відпустку.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
"За" проголосували 290 народних депутатів. Тепер документ має пройти розгляд у другому читанні.
Про законопроєкт
Згідно із запропонованими змінами, військовослужбовці, які не змогли використати щорічні основні, додаткові та соціальні відпустки під час особливого періоду з моменту мобілізації, отримають грошову компенсацію. Виплата здійснюватиметься у рік їхнього звільнення зі служби.
Метою законопроекту є гарантування права військовослужбовців на виплату грошової компенсація за всі невикористані дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також інших видів відпусток, в тому числі додаткової соціальної відпустки у разі звільнення зі служби під час дії воєнного стану.
У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що його реалізація не вимагатиме додаткових видатків з держбюджету.
Про забезпечення ЗСУ
Раніше повідомлялось, що військові зможуть скаржитися на неякісні продукти онлайн. ІТ-система DOT-Chain дозволить скоротити час формування та опрацювання скарг військових, і додатково покращить рівень забезпечення ЗСУ продуктами харчування.
Додамо, "Державний оператор тилу" презентував DOT-Chain– інноваційну ІТ-систему для управління тиловими потребами ЗСУ. Її основне завдання - зробити процес забезпечення військових легшим і швидшим.
Зауважимо, що Міноборони посилює контроль якості для продовольчої служби ЗСУ.