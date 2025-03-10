Перевірки на всіх етапах: Міноборони посилює контроль якості для продовольчої служби ЗСУ

Міністерство оборони України продовжує вдосконалювати систему постачання для Збройних сил України та впроваджує новий механізм контролю якості майна продовольчої служби ЗСУ.

Про це інформує пресслужба відомства.

Про систему контролю

Ініціатива, яку реалізує Центральне управління контролю якості Міноборони, охоплює широкий перелік обладнання та товарів – від кухонного інвентаря до складних технологічних та холодильних установок.

Нова система контролю охоплює всі етапи постачання майна – від підписання договору до передачі готової продукції військовим, забезпечуючи повний цикл перевірки.

Контроль якості розпочинається ще на етапі закупівель і триває до фінальної поставки, забезпечуючи відповідність усіх товарів технічним вимогам Міноборони. У 2025 році перевірці підлягатимуть товари для ЗСУ на суму приблизно 900 млн грн, повідомив заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Ключовим етапом реалізації цієї ініціативи є уніфікація технічних вимог до обладнання, включаючи виробничі столи, електроприлади, холодильні установки, виробничі лінії для виготовлення одноразового посуду та розливу води тощо.

Зазначається, що такі заходи мінімізують ризики потрапляння до ЗСУ недоброякісних товарів і обладнання та сприяють створенню системи контролю якості, що відповідатиме як національним, так і міжнародним стандартам.

Про забезпечення ЗСУ

Раніше повідомлялось, що військові зможуть скаржитися на неякісні продукти онлайн. ІТ-система DOT-Chain дозволить скоротити час формування та опрацювання скарг військових, і додатково покращить рівень забезпечення ЗСУ продуктами харчування.

Додамо, "Державний оператор тилу" презентував DOT-Chain– інноваційну ІТ-систему для управління тиловими потребами ЗСУ. Її основне завдання - зробити процес забезпечення військових легшим і швидшим.