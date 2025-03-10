Проверки на всех этапах: Минобороны ужесточает контроль качества для продовольственной службы ВСУ

Министерство обороны Украины продолжает совершенствовать систему снабжения Вооруженных сил Украины и внедряет новый механизм контроля качества имущества продовольственной службы ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

О системе контроля

Инициатива, реализуемая Центральным управлением контроля качества Минобороны, охватывает широкий перечень оборудования и товаров – от кухонного инвентаря до сложных технологических и холодильных установок.

Новая система контроля охватывает все этапы снабжения имущества – от заключения договора до передачи готовой продукции военным, обеспечивая полный цикл проверки.

Контроль качества начинается еще на этапе закупок и продолжается до финальной поставки, обеспечивая соответствие всех товаров техническим требованиям Минобороны. В 2025 году проверке будут подлежать товары для ВСУ на сумму около 900 млн грн, сообщил заместитель министра обороны Украины, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Ключевым этапом реализации этой инициативы является унификация технических требований к оборудованию, включая производственные столы, электроприборы, холодильные установки, производственные линии для изготовления одноразовой посуды и разлива воды.

Отмечается, что такие меры минимизируют риски попадания в ВСУ недоброкачественных товаров и оборудования и способствуют созданию системы контроля качества, отвечающей как национальным, так и международным стандартам.

Об обеспечении ВСУ

Ранее сообщалось, что военные смогут жаловаться на некачественные продукты онлайн. ИТ-система DOT-Chain позволит сократить время формирования и обработки жалоб военных и дополнительно улучшит уровень обеспечения ВСУ продуктами питания.

Добавим, "Государственный оператор тыла" представил DOT-Chain – инновационную ИТ-систему для управления тыловыми потребностями ВСУ. Ее основная задача – сделать процесс обеспечения военных более легким и быстрым.