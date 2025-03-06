Минобороны ужесточает проверку сухпайков для ВСУ: что изменится

Минобороны внедрило многоуровневую систему контроля качества сухпайков для ВСУ, чтобы военные на передовой получали лучшие суточные полевые наборы продуктов.

Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства

Многоуровневая система контроля качества сухпайков

Отмечается, что согласно новым нормативам государственные контракты на поставку сухпайков теперь обязательно включают контроль всех их составляющих в лабораториях. Это касается не только первых и вторых блюд, но и дополнительных продуктов.

Только после проведения лабораторных исследований поставщики получают разрешение на комплектование пайков. Далее организуется дегустация готовых блюд, во время которой оценивается их пищевая ценность.

На следующем этапе происходит прием партий пайков на объединенных центрах обеспечения ВСУ. Прием будет осуществлять специальная комиссия, в состав которой входят представители Центрального управления контроля качества (ЦУКЯ), Управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины, Минобороны Украины, Командование сил логистики и поставщиков.

Как поясняют в Минобороны, из каждой партии отбираются несколько ящиков, которые раскрывают для проверки соответствия комплектности и наличия протоколов испытаний для каждого вида продукции. В ведомстве утверждают, что все выявленные нарушения будут оперативно устранять, а некачественную продукцию будут возвращать поставщику для устранения недостатков.

В Минобороны сообщили, что с начала года уже не допустили к поставкам около 90 тысяч. комплектов сухпайков.

"Внедренная система контроля направлена на то, чтобы в армию поступали только качественные продукты. Выявленные несоответствия заставляют поставщиков улучшать составляющие сухпайков, что положительно влияет на их качество", – отметил замминистра обороны Украины Сергей Мельник.

Напомним, государственное предприятие "Государственный оператор тыла" Министерства обороны Украины в конце января заключило семь контрактов на поставку 1,4 млн. суточных полевых наборов продуктов для армии на 2025 год. Общая сумма сделок составила 364,57 млн. грн.

Четверть военных поддерживают введение инклюзивных сухпайков

В приложении "Армия+" завершился опрос по качеству сухпайков для ВСУ. Участие в опросе приняли 9128 действующих военнослужащих.

Так, более половины участников высоко оценили сухпайки: 51% поставили отметки пять и четыре по пятибалльной шкале. В то же время, около 25% респондентов выразили потребность в инклюзивном питании, учитывающем религиозные, этические и медицинские особенности.

Минобороны и Государственный оператор тыла уже разрабатывают технические спецификации для новых пищевых наборов, в том числе халяльных, растительных и кошерных рационов. Они будут отвечать религиозным, медицинским и нравственным требованиям военнослужащих.

Также в новых рационах появятся традиционные украинские блюда, которые пользуются высоким спросом среди военных, таких как борщ, каши и мясные блюда, а также больше супов, овощных блюд и десертов.