Некачественные продукты и топливо: Минобороны вернуло поставщикам продукцию почти на 50 млн гривен

С начала 2025 года Центральное управление контроля качества Минобороны приняло около 1 млн единиц товара на общую сумму 2.26 млрд грн. Это позволило предотвратить попадание на фронт для вооруженных сил значительного количества бракованного имущества, непригодного продовольствия и некачественного горючего. Поставщикам возвращена некачественная продукция на почти 50 млн гривен.



Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

Как уточняют в министерстве, по несоответствию требованиям поставщикам возвращено почти 46 000 единиц продукции на сумму 48.4 млн грн, что составляет 2% от общего объема. Сейчас большинство поставщиков устранили недостатки и дефекты, и после повторной проверки была принята продукция на сумму 21,2 млн грн, что составляет более 43% забракованного.

Бракованное топливо

Из-за обнаружения чрезмерного содержания воды в дизельном топливе, более 55 тонн некондиционного горючего на сумму 2,23 млн грн не было допущено к поставке в ВСУ по результатам лабораторных испытаний . По состоянию на середину февраля 2025 г. поставщик полностью заменил некондиционное топливо. Всего с начала года было отобрано 1 142 пробы горюче-смазочных материалов.

Продукты питания

Также в Минобороны отметили, что при проверке пищевых продуктов перед поставкой в воинские части исследовано более 4 300 тонн продовольствия, из которых 694 тонны на сумму 140 млн грн не допущены к обеспечению военных из-за несоответствия требованиям качества.

Кроме того, во время инспекции в воинских частях проверено более 1200 тонн продуктов. Из них почти 83 тысячи комплектов сухпайков. По результатам инспекции более 31 тонны опасных продуктов на сумму 3 млн. грн. не допущены к использованию.

Ранее сообщалось, что Минобороны ввело новую систему контроля за поставкой консервированной продукции для Вооруженных сил. Теперь все поставки будут происходить только после лабораторного контроля, а их учет будет осуществляться в ИТ-системе DOT-Chain.

Также через DOT-Chain военные части смогут подавать претензии по качеству продуктов. Это позволит сократить время формирования и обработки жалоб военных, и дополнительно улучшит уровень обеспечения ВСУ продуктами питания.