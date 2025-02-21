Министерство обороны Украины внедряет новую систему контроля над поставкой консервированной продукции для Вооруженных сил. Теперь все поставки будут происходить только после лабораторного контроля, а их учет будет осуществляться в ИТ-системе DOT-Chain.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

По новым правилам поставщик обязан указать номер протокола испытаний в расходной накладной. Если его нет, система не позволит сформировать документ, а значит отгрузить продукцию. Этот механизм призван предотвратить поставки некачественных консервов, не прошедших проверку.

По словам руководителя Центрального управления контроля качества МОУ Игоря Лещенко, ранее зафиксировано несоответствие между количеством поставленной продукции и объемами лабораторного контроля. Это вызывало сомнения относительно качества поступающих в армию продуктов.

"Поэтому мы решили изменить саму систему мониторинга по поставкам таких продуктов, чтобы обеспечить прозрачность и усилить контроль", — пояснил Лещенко.

Как работает новая система

Теперь все протоколы лабораторных испытаний направляются в Государственный оператор тыла (ДОТ), который вносит их в DOT-Chain. Эта система содержит подробную информацию о продукции: дату изготовления, производителя, объем партии и т.п.

Кроме того, система автоматически анализирует все накладные, сверяя их с базой протоколов испытаний. Если поставщик пытается превысить предел поставок, нарушение фиксируется автоматически, а компания должна предоставить пояснения. При подтверждении махинаций избыточная продукция направляется на дополнительную проверку, а нарушитель платит штраф.

По словам начальника отдела продуктового менеджмента ДОТ Владимира Чугая, внедрение DOT-Chain позволяет не только военным частям формировать онлайн рекламы, но и системе самостоятельно выявлять потенциальные угрозы.

"Реализация совместной инициативы с Центральным управлением контроля качества МОУ является еще одним примером того, как современные решения позволяют быстро и оперативно реагировать на нарушения", — отметил Чугай.

Введение новой системы контроля гарантирует, что МОУ будет оплачивать только проверенную продукцию, которая должна исключить финансовые махинации и повысить качество питания для ВСУ.

Добавим, через DOT-Chain военные части смогут подавать претензии по качеству продуктов. Это позволит сократить время формирования и обработки жалоб военных, и дополнительно улучшит уровень обеспечения ВСУ продуктами питания.