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В прошлом году ГОТ проверил 1603 поставщиков ВСУ и отклонил трех участников: какие причины

В прошлом году ГОТ проверил 1603 поставщиков ВСУ и отклонил трех участников: какие причины
Проверки – один из механизмов управления коррупционными рисками. Фото: Минобороны.

В 2024 году закупочное агентство Министерства обороны "Государственный оператор тыла" (ГОТ) провело проверку 1 603 потенциальных контрагентов Вооруженных Сил Украины на соответствие требованиям антикоррупционного и санкционного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба Миноброны.

Что известно о проверках

Отмечено, что из 1603 потенциальных контрагентов 2 были отклонены из-за применения санкций Антимонопольного комитета, а один участник – в связи с наличием налогового долга.

Такие проверки являются одним из инструментов управления коррупционными рисками и потенциальными злоупотреблениями, предусмотренными Антикоррупционной программой ГОТ.

Риски злоупотреблений на этапе закупок могут представлять угрозу качеству поставок для ВСУ. Задача состоит не только в проверке контрагентов, но и в создании таких условий, в которых недобросовестные компании не смогут участвовать в государственных тендерах, отмечают в пресс-службе.

Также за прошлый год ГОТ провел проверку 206 человек на соответствие требованиям добродетели, среди которых были сотрудники и кандидаты на должности.

Из этого количества 5 получили негативные выводы и не были допущены к работе в агентстве.

Проверка проводилась по основным критериям, таким как:

  • наличие конфликта интересов;
  • привлечение к уголовной ответственности или подтверждение случаев утечки информации.

В пресс-службе отмечают, что главной целью антикоррупционной программы ГОТ является урегулирование отношений с контрагентами и создание прозрачных механизмов контроля.

Деятельность ГОТ

Ранее сообщалось, что Государственный оператор тыла создал для украинских предпринимателей, желающих приобщиться к обеспечению армии, пошаговые разъяснения всех этапов этого процесса.

Напомним, что в 2025 году ГОТ заключил с ЮТ Компани договор о внедрении новой модели поставки питания ВСУ. Это пилотный проект, который стартует в Киеве и Киевской области. Он имеет существенные отличия от действующей модели снабжения и предполагает четкое разграничение функций закупок и логистики.

" Государственный оператор тыла " сообщал, что ему удалось заключить семь контрактов на общую сумму 6,5 миллиарда гривен и сэкономить 3,3 миллиарда гривен при закупке ГСМ.

Автор:
Ольга Опенько