ГОТ заключил договор о внедрении новой модели поставки питания ВСУ: что изменится

Государственный оператор тыла (ГОТ) Министерства обороны Украины заключил с ЮТ Компани договор о внедрении новой модели поставки питания ВСУ в 2025 году, сообщила пресс-служба Минобороны.

Это пилотный проект, который стартует в Киеве и Киевской области. Он имеет существенные отличия от действующей модели снабжения и предполагает четкое разграничение функций закупок и логистики.

По информации министерства, согласно новому договору, контракты производителей переходят непосредственно к ГОТ, а за логистическим оператором остаются лишь отдельные функции, а именно:

полнота, своевременность и качество транспортировки в воинские части продовольствия;

складские операции на собственных мощностях;

координация процессов отгрузки товаров;

документационное сопровождение и закрытие оплат.

В Министерстве обороны считают, что это позволит "сделать процессы закупок более прозрачными и более управляемыми".

"Это важный шаг для модернизации системы питания. Новый формат позволит сделать процессы прозрачными, эффективными и удобными для всех сторон. Разделение логистических и закупочных функций обеспечит высшее качество продукции, поступающей нашим военным", — подчеркнул директор департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский.

Кроме того, пилотный проект предполагает масштабирование других регионов страны.

"Мы уже видим значительный интерес со стороны известных украинских брендов. Благодаря открытому отбору производителей в рационе военных появятся продукты, знакомые им из гражданской жизни", – добавила директор программы питания ГОТ Галина Литош.

Напомним, Министерство обороны Украины приступило к лицензированному производству современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Ранее сообщалось, что Государственный оператор тыла создал для украинских предпринимателей, желающих приобщиться к обеспечению армии, пошаговые разъяснения всех этапов этого процесса.