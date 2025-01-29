ДОТ уклав договір щодо впровадження нової моделі постачання харчування ЗСУ: що зміниться

Державний оператор тилу (ДОТ) Міністерства оборони України уклав з “ЮТ Компані” договір щодо впровадження нової моделі постачання харчування ЗСУ у 2025 році, повідомила пресслужба Міноборони.

Наразі це пілотний проєкт, який стартує в Києві та Київській області. Він має суттєві відмінності від чинної моделі постачання та передбачає чітке розмежування функцій закупівель та логістики.

За інформацією міністерства, згідно із новим договором, контрактування виробників переходять безпосередньо до ДОТ, а за логістичним оператором залишаються лише окремі функції, а саме:

повнота, вчасність і якість транспортування до військових частин харчів;

складські операції на власних потужностях;

координація процесів відвантаження товарів;

документаційний супровід та закриття оплат.

У Міністерстві оборони вважають, що це дозволить "зробити процеси закупівель прозорішими та більш керованими".

"Це важливий крок для модернізації системи харчування. Новий формат дозволить зробити процеси прозорими, ефективними й зручними для всіх сторін. Розділення логістичних і закупівельних функцій забезпечить вищу якість продукції, що надходитиме нашим військовим", – підкреслив директор департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

Крім того, пілотний проєкт передбачає масштабування на інші регіони країни.

"Ми вже бачимо значний інтерес з боку відомих українських брендів. Завдяки відкритому відбору виробників у раціоні військових з’являться продукти, знайомі їм із цивільного життя", – додала директорка програми харчування ДОТ Галина Літош.

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств.

Раніше повідомлялося, що Державний оператор тилу створив для українських підприємців, що хочуть долучитися до забезпечення армії, покрокові роз'яснення всіх етапів цього процесу.