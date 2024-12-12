Для бізнесу створили офіційний відеогайд, як стати постачальником для ЗСУ: де дивитися

Державний оператор тилу (ДОТ) створив для українських підприємців, що хочуть долучитися до забезпечення армії, покрокові роз'яснення всіх етапів цього процесу. Про це повідомляють Міністерство оборони та Міністерство економіки.

В рамках освітнього серіалу експерти ДОТ, системи публічних закупівель Prozorro та обох міністерств пояснюють, як працюють оборонні закупівлі, що потрібно для участі в тендерах, як підготувати документи, виконати контракт та забезпечити якість продукції. Він вже доступний на платформі "Дія.Освіта" та невдовзі запуститься на порталі "Дія.Бізнес".

"Наша мета – створити прозорий і зрозумілий процес державних закупівель, щоб кожен український підприємець мав можливість підтримати армію. Цей серіал – це конкретний крок до збільшення якісних постачань для ЗСУ, а також до зміцнення економіки України", – зазначив міністр оборони Рустем Умєров.

Зазначається, що це перший подібний в Україні матеріал, що покликаний зробити ринок оборонних закупівель відкритим і доступним для українського бізнесу. Він покликаний допомогти компаніям стати частиною національної оборони, розширити ринки збуту й зробити практичний внесок у зміцнення України.

У 2024 році до закупівель Збройних сил України долучилися вже 45 нових постачальників, а загалом контрагентами ДОТ є понад 150 українських компаній. Втім, влада прагне цю кількість збільшити ще.

"Уряд прагне залучити до тилових закупівель більше українських підприємств, адже це відкриває нові можливості для бізнесу. Сьогодні 80% компаній, які постачають для ЗСУ, працюють в Україні та забезпечують роботою наших людей. Важливо, що близько 40% вартості української продукції повертається в бюджет і йде на підтримку безпеки й оборони", – зазначила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

Гід створено ДОТ у співпраці з Міноборони, Міністерством цифрової трансформації, Офісом з розвитку підприємництва та експорту, платформою "Зроблено в Україні", Prozorro та за підтримки проєкту спеціального радника з питань оборони Великої Британії.

Він складається з дев'яти серій, які охоплюють усі аспекти співпраці бізнесу із ЗСУ – від реєстрації в Prozorro до виконання контрактів. Ключові теми курсу:

як працює система оборонних закупівель в Україні; які вимоги висуваються до постачальників; як правильно підготувати документи; як працювати з Prozorro; як контролюється якість постачання для ЗСУ.

"Серіал стане практичною інструкцією, що допоможе не лише зрозуміти як відбуваються оборонні закупівлі — від пошуку запитів і підготовки до укладання договору та доставки, але й надасть можливість підприємництву розвиватися та стати частиною потужних змін в країні", – підкреслив директор Офісу з розвитку підприємництва та експорту Андрій Ремізов.

Матеріали створено для власників як малого, так і середнього та великого бізнесу, які мають можливість постачати продукцію для ЗСУ – від одягу та харчів до пального та спорядження. Він також буде корисним для новачків, які лише планують починати справу у цій сфері, та для громадських організацій, що здійснюють контроль закупівель.

Нагадаємо, що згідно останніх данних, протягом поточного року ДОТ, що виступає закупівельною агенцією Мініоборони, оголосив закупівлю товарів для ЗСУ на загальну суму 92 мільярдів гривень, а фактично купив їх за 75 мільярдів. Таким чином, було зекономлено 17 мільярдів гривень.