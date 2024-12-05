Держоператор тилу оголосив торги на закупівлю харчів для ЗСУ на понад 3 млрд грн

Державний оператор тилу оголосив торги на закупівлю продуктів харчування для військових на перше півріччя наступного року за пілотною моделлю. Загальна вартість контрактів на перше півріччя 2025 року становить понад 3 млрд грн.

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Про це повідомила пресслужба ДОТ.

Зазначається, що у 2025 році відомство забезпечуватиме харчування Збройних сил України як за чинною моделлю, так і за новою. Торги за пілотною моделлю ДОТ оголосив цього тижня. Вона діятиме у п’яти областях: Київській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській і Кіровоградській.

Повідомляється, що загальна очікувана вартість контрактів на перше півріччя 2025 року становить понад 3 млрд грн.

Як пояснюють у ДОТ, головна відмінність нової моделі полягає у тому, що відвантаження всіх продуктів (за виключенням хлібобулочних виробів) відбувається через розподільчі центри постачальників, а безпосередній відбір виробників по окремим групам товарів здійснюється через публічні платформи закупівель.

"Перша зміна дасть можливість контролювати якість товарів ще до того, як вони потрапляють безпосередньо до військових, друга - дозволить мати відкрите ціноутворення для позицій, найбільш чутливих до співвідношення вартості та якісних показників", - підкреслюють у відомстві.

Окрім того, в новій моделі суттєво змінюється підхід до взаємодії ДОТ - постачальник - виробник: ширша координація суб'єктів у ланцюжку постачання, більша керованість процесів та підвищення прозорості взаємодії.

У відомстві сподіваються, що нова модель закупівлі зменшить рівень скарг від військовослужбовців на якість продуктів завдяки посиленому контролю на всіх етапах.

Процес взаємодії ДОТ з виробниками не виключає угоди з постачальниками, а вносить зміни до порядку здійснення ділових відносин. Так, у пілоті передбачено:

право ДОТ на відбір виробників за 162 позиціями з каталогу в 5 продуктових категоріях (овочі та фрукти, свіже та заморожене м’ясо, в тому числі курка, риба, молочна продукція, м’ясні та ковбасні вироби);

укладення тристоронньої угоди між ДОТ, постачальником та виробником, яка регламентує основні принципи співпраці;

функціонування розподільчих центрів, де відбуватиметься вхідний та вихідний контроль продукції за присутності представників ДОТ;

проведення співробітниками ДОТ планових та позапланових аудитів потужностей виробників.

Нагадаємо, що ДОТ, який є закупівельною агенцією для потреб військових, запровадило механізм, за яким обрана компанія зможе замінити постачальника харчування, який не справляється з виконанням замовлення в повному обсязі, або не може покрити додаткову потребу, коли вона виникає.

Також ДОТ застосовуватиме обмежувальні заходи для постачальників для ЗСУ, які не виконують передбачених договорами зобов'язань.

Нещодавно ДОТ зупинив співпрацю з постачальником консервів для ЗСУ компанією “Трейд Граніт Інвест” з Донецької області та заборонив подальшу участь у торгах на рік.