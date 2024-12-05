Госоператор тыла объявил торги на закупку продовольствия для ВСУ более чем на 3 млрд грн

Государственный оператор тыла объявил торги по закупке продуктов питания для военных на первое полугодие следующего года по пилотной модели. Общая стоимость контрактов на первое полугодие 2025 составляет более 3 млрд грн.

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Об этом сообщила пресс-служба ГОТ.

Отмечается, что в 2025 году ведомство будет обеспечивать питание Вооруженных сил Украины как по действующей модели, так и по новой. Торги по пилотной модели ГОТ объявил на этой неделе. Она будет действовать в пяти областях: в Киевской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Кировоградской.

Общая стоимость контрактов на первое полугодие 2025 года составляет более 3 млрд грн.

Как объясняют в ГОТ, главное отличие новой модели состоит в том, что отгрузка всех продуктов (за исключением хлебобулочных изделий) происходит через распределительные центры поставщиков, а непосредственный отбор производителей по отдельным группам товаров осуществляется через публичные платформы закупок.

"Первое изменение позволит контролировать качество товаров еще до того, как они попадают непосредственно в военные, второе — позволит иметь открытое ценообразование для позиций, наиболее чувствительных к соотношению стоимости и качественных показателей", — подчеркивают в ведомстве.

Кроме того, в новой модели существенно меняется подход к взаимодействию ГОТ – поставщик – производитель: более широкая координация субъектов в цепочке снабжения, большая управляемость процессов и повышение прозрачности взаимодействия.

В ведомстве надеются, что новая модель закупки снизит уровень жалоб от военнослужащих на качество продуктов благодаря усиленному контролю на всех этапах.

Процесс взаимодействия ГОТ с производителями не исключает соглашения с поставщиками, а вносит изменения в порядок осуществления деловых отношений. Так, в пилоте предусмотрено:

право ГОТ на отбор производителей по 162 позициям из каталога в 5 продуктовых категориях (овощи и фрукты, свежее и замороженное мясо, в том числе курица, рыба, молочная продукция, мясные и колбасные изделия);

заключение трехстороннего соглашения между ГОТ, поставщиком и производителем, регламентирующим основные принципы сотрудничества;

функционирование распределительных центров, где будет проходить входной и выходной контроль продукции при присутствии представителей ГОТ;

проведение сотрудниками ГОТ плановых и внеплановых аудитов мощностей изготовителей.

Напомним, что ГОТ, являющийся закупочным агентством для нужд военных, ввел механизм, по которому избранная компания сможет заменить поставщика питания, который не справляется с выполнением заказа в полном объеме, или не может покрыть дополнительную потребность, когда она возникает.

Также ГОТ будет применять ограничительные меры для поставщиков для ВСУ, не выполняющих предусмотренные договорами обязательства.

Недавно ГОТ остановил сотрудничество с поставщиком консервов для ВСУ компанией Трейд Гранит Инвест из Донецкой области и запретил дальнейшее участие в торгах на год.