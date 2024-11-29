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Минобороны запускает IT-систему DOT-Chain для информирования о некачественных продуктах для военных

Военные части теперь через DOT-Chain могут сообщать о поставках некачественных продуктов
Военные части теперь через DOT-Chain могут сообщать о поставках некачественных продуктов

Государственный оператор тыла Министерства обороны ввел ИТ-систему DOT-Chain, где военные части смогут подавать претензии по качеству продуктов.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что ИТ-система DOT-Chain позволит сократить время формирования и обработки жалоб военных и дополнительно улучшит уровень обеспечения ВСУ продуктами питания.

В Минобороны подчеркнули, что благодаря структурированию информации и быстрому анализу, система помогает выявлять злоупотребления со стороны недобросовестных поставщиков, что повышает общую эффективность работы.

"Раньше процедура проходила только в бумажной форме, что требовало много времени и усилий от воинских частей и ГОТ. Теперь DOT-Chain автоматически подтягивает информацию по заказу, поэтому воинской части нужно только добавить данные о некачественном товаре. Система формирует электронный документ, сокращая время работы над рекламациями в 2-3 раза", – подчеркнул замминистра обороны Дмитрий Клименков.

Напомним, что ГОТ, являющийся закупочным агентством для нужд военных, ввел механизм, по которому избранная компания сможет заменить поставщика питания, который не справляется с выполнением заказа в полном объеме, или не может покрыть дополнительную потребность, когда она возникает.

Также ГОТ будет применять ограничительные меры для поставщиков для ВСУ, не выполняющих предусмотренные договорами обязательства.

Недавно ГОТ остановил сотрудничество с поставщиком консервов для ВСУ компанией Трейд Гранит Инвест из Донецкой области и запретил дальнейшее участие в торгах на год.

Автор:
Светлана Манько