Торік ДОТ перевірив 1603 постачальників ЗСУ та відхилив трьох учасників: які причини

У 2024 році закупівельна агенція Міністерства оборони “Державний оператор тилу” (ДОТ) провела перевірку 1603 потенційних контрагентів Збройних Сил України на відповідність вимогам антикорупційного та санкційного законодавства.

Про це інформує пресслужба Міноброни.

Що відомо про перевірки

Зазначено, що з 1603 потенційних контрагентів 2 були відхилені через застосування санкцій Антимонопольного комітету, а один учасник - у зв’язку з наявністю податкового боргу.

Такі перевірки є одним з інструментів управління корупційними ризиками та потенційними зловживаннями, які передбачені Антикорупційною програмою ДОТ.

Ризики зловживань на етапі закупівель можуть становити загрозу якості постачання для ЗСУ. Завдання полягає не тільки у перевірці контрагентів, а й у створенні таких умов, за яких недобросовісні компанії не зможуть брати участь у державних тендерах, зазначають в пресслужбі.

Також за минулий рік ДОТ провів перевірку 206 осіб на відповідність вимогам доброчесності, серед яких були співробітники та кандидати на посади.

З цієї кількості 5 осіб отримали негативні висновки та не були допущені до роботи в агенції.

Перевірка проводилась за основними критеріями, такими як:

наявність конфлікту інтересів;

притягнення до кримінальної відповідальності або підтвердження випадків витоку інформації.

В пресслужбі наголошують, що головною метою антикорупційної програми ДОТ є врегулювання відносин з контрагентами та створення прозорих механізмів контролю.

Діяльність ДОТ

Раніше повідомлялося, що Державний оператор тилу створив для українських підприємців, що хочуть долучитися до забезпечення армії, покрокові роз'яснення всіх етапів цього процесу.

Нагадаємо, що у 2025 році ДОТ уклав з “ЮТ Компані” договір щодо впровадження нової моделі постачання харчування ЗСУ. Наразі це пілотний проєкт, який стартує в Києві та Київській області. Він має суттєві відмінності від чинної моделі постачання та передбачає чітке розмежування функцій закупівель та логістики.

"Державний оператору тилу" повідомляв, що йому вдалося укласти сім контрактів на загальну суму 6,5 мільярда гривень та зекономити 3,3 мільярда гривень під час закупівлі ПММ.