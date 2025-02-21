Міноборони посилює контроль за постачанням консервів для ЗСУ: нова цифрова система виключає махінації

Міністерство оборони України запроваджує нову систему контролю за постачанням консервованої продукції для Збройних сил. Відтепер усі поставки відбуватимуться лише після лабораторного контролю, а їхній облік буде здійснюватися в ІТ-системі DOT-Chain.

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

За новими правилами, постачальник зобов’язаний вказати номер протоколу випробувань у видатковій накладній. Якщо його немає, система не дозволить сформувати документ, а отже, відвантажити продукцію. Цей механізм покликаний унеможливити постачання неякісних консервів, які не пройшли перевірку.

За словами керівника Центрального управління контролю якості МОУ Ігоря Лещенка, раніше було зафіксовано невідповідність між кількістю поставленої продукції та обсягами лабораторного контролю. Це викликало сумніви щодо якості продуктів, що надходять до армії.

"Тому ми вирішили змінити саму систему моніторингу за постачанням таких продуктів, щоб забезпечити прозорість та посилити контроль", — пояснив Лещенко.

Як працює нова система

Відтепер усі протоколи лабораторних випробувань надсилаються до Державного оператора тилу (ДОТ), який вносить їх у DOT-Chain. Ця система містить детальну інформацію про продукцію: дату виготовлення, виробника, обсяг партії тощо.

Крім того, система автоматично аналізує всі накладні, звіряючи їх з базою протоколів випробувань. Якщо постачальник намагається перевищити ліміт поставок, порушення фіксується автоматично, а компанія повинна надати пояснення. У разі підтвердження махінацій надлишкова продукція спрямовується на додаткову перевірку, а порушник сплачує штраф.

За словами начальника відділу продуктового менеджменту ДОТ Володимира Чугая, впровадження DOT-Chain дозволяє не лише військовим частинам формувати онлайн-рекламації, а й системі самостійно виявляти потенційні загрози.

"Реалізація спільної ініціативи з Центральним управлінням контролю якості МОУ є ще одним прикладом того, як сучасні рішення дозволяють швидко та оперативно реагувати на порушення", — наголосив Чугай.

Запровадження нової системи контролю гарантує, що МОУ оплачуватиме лише перевірену продукцію, що має виключити фінансові махінації та підвищити якість харчування для ЗСУ.

Додамо, через DOT-Chain військові частини зможуть подавати претензії щодо якості продуктів. Це дозволить скоротити час формування та опрацювання скарг військових, і додатково покращить рівень забезпечення ЗСУ продуктами харчування.