ДОТ закупив 1,4 млн сухпайків за 364,5 млн грн: халяльних і кошерних раціонів поки немає

Державне підприємство "Державний оператор тилу" Міністерства оборони України наприкінці січня уклало сім контрактів на постачання 1,4 млн добових польових наборів продуктів (ДПНП) для армії на 2025 рік. Загальна сума угод склала 364,57 млн грн.

Про це йдеться в розслідуванні проєкту "Наші гроші".

За результатами тендеру, який проводився в системі "Прозорро", середня ціна одного пайка становить 258 грн ($6,12), що на 7% дешевше від очікуваної вартості. Це дозволило заощадити 27,52 млн грн. Постачальники мають виконати замовлення у чотири партії, крайній термін – 10 грудня 2025 року.

У ДОТ наголошують, що сухпайки відповідатимуть нормі №15 – це триразове харчування без металевих консервів. Загальна калорійність стандартного набору – не менше 3500 ккал. У жовтні 2023 року асортимент ДПНП розширили з 7 до 14 варіантів меню, і цьогорічні поставки охоплюють усі ці варіанти.

Продукція на момент здачі повинна мати не менше 90% терміну придатності, який складає мінімум 20 місяців.

Попри затверджену у вересні 2024 року технічну специфікацію на кошерні, халяльні та інші інклюзивні пайки, у нинішній закупівлі вони відсутні. У ДОТ заявили, що торги на кошерні та халяльні раціони заплановані на перший квартал 2025 року. Водночас технічної специфікації на веганські пайки поки що не розробили.

Контроль якості та скарги на низьку ціну

Попри заяви ДОТ, що цьогоріч він посилив контроль за якістю продукції, у ході торгів один з учасників висловив сумніви щодо якості пайків при такій низькій ціні. Він зазначив, що $6 за набір (з урахуванням ПДВ і доставки) дозволяє виготовляти лише "вкрай неякісну їжу" та навів для порівняння американський сухпайок вартістю $25.

ДОТ відповів, що постачальники мають право не брати участі в тендері, якщо їх не влаштовують умови.

Також учасники торгів просили знизити вимогу щодо доходу компанії до 10% від вартості закупівлі та змінити графік поставок з поквартального на помісячний, але ці пропозиції не були враховані.

Умови участі в тендері

Повідомляється, що компанії, що претендували на контракт, мали відповідати таким вимогам:

мати кваліфікований персонал (менеджер проєкту, бухгалтер, контролер якості, майстер виробничої лінії, відповідальний за закупівлі та 10 комплектувальників);

володіти складськими та виробничими приміщеннями площею не менше 200 кв. м з відповідним температурним режимом;

мати вантажний транспорт;

підтвердити дохід не менше 30% від вартості закупівлі у 2023 або 2024 році;

продемонструвати досвід постачання саме ДПНП з 2021 року, підтверджений договорами та актами прийому-передачі.

Крім того, учасники тендеру мали надати банківську гарантію у розмірі 1% від очікуваної вартості закупівлі.

Хто розділив контракти на 364 млн грн

В результаті перемогу у тендері здобули три компанії.

ТОВ "Партнер юкрейн" (Дніпро) – працює з 2017 року, основний власник Станіслав Яблонський. Фірма змінила профіль діяльності у 2022 році, а з жовтня 2023 року займається виробництвом харчових продуктів. З 2020 року отримала держпідрядів на 304,61 млн грн.

ТОВ "Фабрика смаку" (Одеса) – належить Ігорю Левінзону (52%) та Ользі Боголюбовій (48%). Фірма фігурує у кримінальному провадженні Бюро економічної безпеки (БЕБ) щодо розтрати бюджетних коштів. За версією слідства, компанія разом із партнерами постачала товари в одеські лікарні за завищеними цінами. З 2016 року "Фабрика смаку" отримала держконтракти на 1,9 млрд грн.

ТОВ "Мітформ" (Полтавська область) – зареєстроване в липні 2022 року, належить Олександру Скрипнику. Головний вид діяльності – оптова торгівля м’ясом. Фірма фігурує у провадженні БЕБ щодо ухилення від сплати податків ТОВ "Євро Вік". З 2024 року отримала держконтрактів на 719,91 млн грн.

"Наші гроші" пишуть, що загалом тендер було оголошено на 1,7 млн пайків загальною вартістю 485 млн грн, але два лоти на 93,55 млн грн не відбулися, оскільки за умовами конкурсу один учасник міг отримати не більше трьох контрактів.

Нагадаємо, що у 2025 році ДОТ уклав з “ЮТ Компані” договір щодо впровадження нової моделі постачання харчування ЗСУ. Наразі це пілотний проєкт, який стартує в Києві та Київській області. Він має суттєві відмінності від чинної моделі постачання та передбачає чітке розмежування функцій закупівель та логістики.