Закупівлі пального для ЗСУ: кількість лотів збільшили вдвічі

Закупівельна агенція Міноборони "‎Державний оператор тилу"‎ продовжує удосконалювати механізми закупівель пального, розширюючи можливості для участі бізнесу та підвищуючи конкурентність на торгах, та збільшує кількість лотів.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що це рішення спрямоване на залучення більшої кількості учасників та підвищення ефективності закупівлі пального для військових.

У відомстві наголошують, що держава спрямовує значні кошти на забезпечення ЗСУ паливом, на закупівлю якого у 2024 році було витрачено 28,2 млрд грн.

ДОТ удосконалює закупівлі пального

Нагадаємо, що торік ДОТ впровадив модель закупівель пального за регіональним принципом, очікуючи більшу зацікавленість від учасників ринку, враховуючи специфіку логістичних ланцюжків залежно від регіону.

Така модель передбачала поділ постачання на чотири регіони: Східний, Південний, Центральний і Західний.

Кожен регіон ділиться на такі області:

Східний регіон (Запорізька, Дніпропетровська, Харківська області);

(Запорізька, Дніпропетровська, Харківська області); Південний регіон (Вінницька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Херсонська області);

(Вінницька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Херсонська області); Центральний регіон (Житомирська, Київська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області);

(Житомирська, Київська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області); Західний регіон (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області).

"Кількість учасників, що виходили на торги та рівень економії на аукціонах (редукціонах) підтвердили ефективність такої моделі закупівель. Саме тому для підвищення конкуренції та оптимізації логістичних процесів потенційних постачальників ДОТ поглиблює регіональну модель", - зауважують в Міноборони.

Там додають, що раніше регіон охоплював від 4 до 6 точок постачання. Відтепер кількість лотів буде збільшено вдвічі: замість чотирьох великих регіональних лотів буде вісім дрібніших з меншою кількість точок постачання (від 1 до 2).

"‎Ринок пального в Україні відзначається значними безпековими ризиками через постійну загрозу з боку РФ. Тому постачальники не зберігають великі обсяги на території України. Поглиблення регіональної моделі дозволяє зменшити безпекові ризики для бізнесу, знижуючи необхідні для участі в торгах обсяги палива. Це відкриває можливості для нових гравців ринку та підвищує рівень конкуренції, що, своєю чергою, позитивно впливає на вартість продукції для потреб оборони"‎, – зазначила Марина Єремєєва, директорка програми пально-мастильних матеріалів ДОТ.

В результаті проведених торгів на закупівлю дизельного пального арктичного, на лотах де був тільки один учасник, економія від очікуваної вартості в середньому склала 2.7%, водночас на лотах де було більше ніж 2 учасники торгів економія в середньому склала 7.5%. У грошовому еквіваленті це дозволило додатково зекономити 15.8 млн грн. Загальна економія на торгах дизельного пального арктичного становить понад 82 млн грн.

Як переконують у Міноборони, запровадження поглибленої регіональної моделі закупівлі пального сприятиме справедливій конкуренції, кращим цінам для держави та новим можливостям для бізнесу.

Закупівлі пального для ЗСУ

Нагадаємо, Державна аудиторська служба України встановила, що під час купівлі пально-мастильних матеріалів для ЗСУ постачальники безпідставно включали податок на додану вартість (ПДВ) до ціни, що призвело до переплат з боку держави на суму понад 1 мільярд гривень.

"Державний оператору тилу" повідомляв, що йому вдалося укласти сім контрактів на загальну суму 6,5 мільярда гривень та зекономити 3,3 мільярда гривень під час закупівлі ПММ.

Також Міністерство оборони України маркує пальне, яке призначено для Збройних Сил України. У дизельне пальне додають барвник червоного кольору, а в бензин - зеленого.

Нещодавно закупівельна агенція Міністерства оборони "Державний оператор тилу" придбала дизельне пальне з маркуванням барвниками на суму понад 2.7 млрд грн та розпочала постачання продукції ЗСУ.