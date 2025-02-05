Міноборони торік забезпечило військових взуттям на суму понад 3,1 млрд грн (ФОТО)

Міністерство оборони України у 2024 році виконало масштабний план із забезпечення військовослужбовців необхідним взуттям, закупивши та поставивши різних моделей взуття на загальну суму понад 3,1 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

У відповідності до основних категоріїв взуття були поставлені:

черевики літні – на суму більш ніж 1,5 млрд грн.;

черевики з високими берцями зимові – на суму понад 1,1 млрд грн.;

інше взуття – на суму приблизно 0,5 млрд грн.

За словами директора департаменту політики закупівель Міноборони України Гліба Канєвського, забезпечення військовослужбовців якісним взуттям є одним із завдань міністерства. Розширення кількості виробників та затвердження нових зразків-еталонів формує не тільки здорову конкуренцію, а й оптимізує витрати державного бюджету.

Центральне управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони постійно працює над покращенням якості речового забезпечення. Наразі ведеться робота над удосконаленням тактико-технічних характеристик спеціального взуття, зокрема змін до технічної специфікації кросівок.

Нагадаємо, у січні уряд затвердив "Пакунок пораненого". Цьогоріч поранені та хворі військовослужбовці ЗСУ, поліцейські, а також особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту отримуватимуть спеціальний набір, до якого входитеме адаптивний одяг та засоби особистої гігієни.