Уряд затвердив "Пакунок пораненого": коли впровадять і що в нього входить

Цьогоріч поранені та хворі військовослужбовці ЗСУ, поліцейські, а також особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту отримуватимуть набір "Пакунок пораненого". До нього входить адаптивний одяг та засоби особистої гігієни.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Зазначається, що набір "Пакунок пораненого" покриває базові потреби людини в перші дні після госпіталізації, а адаптивний одяг розроблений таким чином, щоб забезпечити його функціональність навіть у складних обставинах.

У Міноборони підкреслили, що одяг, який входить в пакунок досить функціональний. Він полегшить пораненим одягання та забезпечить комфорт, адже виготовляється з м’яких, еластичних бавовняних матеріалів, які не тиснуть на тіло та дозволяють вільно рухатися.

Одяг має спеціальні застібки, розширені рукави та штанини, регульований пояс. Крім того, продуманий дизайн дозволяє пораненим вдягатися самостійно, що підвищує їх незалежність.

З чого складається "Пакунок пораненого"

До переліку адаптивного одягу входять:

майка адаптивна;

шорти адаптивні;

фуфайка з короткими рукавами адаптивна;

фуфайка з довгими рукавами адаптивна;

штани адаптивні;

шкарпетки;

капці казармені; рушник.

Перелік засобів особистої гігієни складається з наступних найменувань:

рушник лазневий;

станок для гоління одноразовий;

пінка для гоління (туб 100 мілілітрів);

зубна щітка; зубна паста (туб 100 мілілітрів);

гребінець; шампунь (200 мілілітрів);

гель для душу (250 мілілітрів);

дезодорант/антиперспірант;

засіб антисептичний (туб 30 мілілітрів);

вологі серветки (упаковка 100 штук);

сухі серветки (упаковка 100 штук);

крем для зволоження (туб 75 мілілітрів);

санітарно-гігієнічні вироби з паперу;

чохол (органайзер) для набору.

Додатково для жінок враховані такі предмети:

щітка для волосся для жінок;

прокладки для жінок щоденні та для критичних днів (упаковка 20 штук);

косметичні ватні диски (упаковка 50 штук);

ватні палички (упаковка 100 штук);

резинка для волосся.

Окремо враховані для лежачих хворих і хворих з обмеженими можливостями:

чашка для годування і пиття для лежачих хворих;

адаптивна ложка-виделка з застібкою на рукаві.

Зауважимо, Міноборони презентувало "Пакунок пораненого" у січні 2025 року. Набір видаватимуть військовим одразу після надання первинної медичної допомоги у стабілізаційних пунктах або стаціонарних медичних закладах.