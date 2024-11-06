Міноборони розпочало тестування нової жіночої форми

Міністерство оборони України розпочало тестування нових зразків жіночої форми, зокрема демісезонної та зимової.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Про це йшлося під час наради, присвяченої питанням інклюзивності та безбар’єрності, що відбулася під головуванням заступника міністра оборони України бригадного генерала юстиції Сергія Мельника.

Він повідомив, що наразі тривають польові випробування демісезонної форми для жінок, а перші зразки зимової форми підготовлені до науково-дослідних випробувань.

За словами Мельника, впровадження жіночої форми важливе, зокрема і тому, що розмірна сітка форми для чоловіків не є актуальною для жінок.

Також він додав, що процес уповільнюється через низьку зацікавленість виробників надавати тестові зразки для проведення випробувань, необхідних для розробки технічних умов для виробництва.

В Міноборони зауважили, що враховуються результати тестування літньої форми та натільної білизни в польових умовах. Вже заплановано зміни до технічних умов окремих елементів військового одягу з урахуванням відгуків жінок-військовослужбовців.

Крім того Мельник наголосив на необхідності забезпечити жіночі бронежилети, які б відповідали вимогам захисту при зменшенні ваги бронеплит.

"Пакунок пораненого": що відомо про одяг для поранених військовослужбовців

В межах проєкту "Пакунок пораненого", ініційованого Міноборони цього року, розробляються вимоги до адаптивного одягу, який надаватиметься пораненим військовослужбовцям.

Згідно з планом, з 2025 року комплект такого одягу буде видаватися безповоротно та безоплатно у стабілізаційних пунктах та під час стаціонарного лікування. Проєкт охоплює всі підрозділи Сил оборони і безпеки, тому потребує міжвідомчого погодження та ухвалення відповідної постанови Кабінету міністрів.

Міноборони впроваджує елементи інклюзивності

Окрім того, в рамках реалізації Національної стратегії безбар’єрності України Міністерство оборони до кінця 2024 року проведе реконструкцію частини своїх будівель.

"На цей рік були заплановані та профінансовані роботи по 10 медичних закладах Міноборони. Там будуть збудовані та введені в експлуатацію ліфти, пандуси та інше обладнання, що полегшить життя військовослужбовцям, які отримали інвалідність та мають відповідні потреби. Вже плануємо подальші кроки у цьому напрямку і на наступний рік", – зазначив Мельник.

Заступник міністра оборони додав, що наразі формується перелік об’єктів міністерства, які підлягатимуть реконструкції у 2025 році, а також визначаються терміни початку та завершення робіт і джерела фінансування.