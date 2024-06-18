Держава вперше купить одяг для пілотів централізовано через ДОТ

Закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" (ДОТ) вперше закуповує форму для льотного складу Збройних сил України. Раніше закупівлею форми пілотів та інженерно-технічного складу льотних частин займалися військові частини.

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Про це повідомляє Міністерство оборони України.

За словами заступника міністра оборони України Дмитра Кліменкова, метою закупівельної реформи є підвищення ефективності заради того, щоб ЗСУ отримували все необхідне вчасно.

Він зазначив, що також це є потенційною можливістю зниження вартості завдяки конкуренції та забезпечення єдиного підходу до якості.

Повідомляється, що ДОТ оголосив тендери на вісім позицій:

костюми для льотного та інженерно-технічного складу;

куртки зі шкіри та на хутрі;

куртки демісезонні для льотного та інженерно-технічного складу;

полегшені черевики для пілотів;

хутряні рукавички.

У Міноборони зазначають, що одяг льотного складу повинен відповідати всім технічним вимогам: витримувати вплив підвищеної температури протягом 10 секунд, не плавитися, бути зручним і водночас захищати від холоду.

Загальна очікувана вартість закупівель склала понад 15,7 млн грн.

Нагадаємо, ДОТ повністю укомплектував замовлення на придбання жіночих літніх польових костюмів для потреб Збройних Сил України до кінця поточного року.

Також повідомлялося, що ДОТ закупив військові зимові берці "талан" (ТОВ "Таланлегпром") на 5% дешевше, ніж під час всіх попередніх закупівель даного товару для ЗСУ. Загальна економія на цій закупівлі склала понад 46 млн грн.

Закупівлі для ЗСУ через ДОТ

Зауважимо, проблема з нечесними закупівлями для оборонної сфери в Україні тягнеться багато років. Саме тому у Міноборони презентували нову закупівельну агенцію "Державний оператор тилу (ДОТ)", яка побудована за міжнародними стандартами та принципами НАТО.

Із 1 квітня 2024 року закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони здійснюються за новими правилами з урахуванням середньостатистичних цін, із окремими тендерами на доставку.

Також ДОТ створив нову IT-систему для ефективного управління заявками на харчування для військових частин, метою якої є автоматизація процедур і централізація інформації в Міністерстві оборони України. У квітні стало відомо, що контракт на постачання харчів для українських військових з житомирським підприємством ТОВ "Твій хліб" було розірвано через невиконання зобов'язань за угодою.

Наразі Державний оператор тилу розпочав укладати довгострокові контракти на постачання речового майна для Збройних сил України. Тепер такі контракти діятимуть протягом півроку, а не обмежуватися тримісячним терміном, як раніше.

Фото: ua.depositphotos.com