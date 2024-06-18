Государство впервые купит одежду для пилотов централизованно через ГОТ

Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" (ГОТ) впервые закупает форму для лётного состава Вооруженных сил Украины. Ранее закупкой формы пилотов и инженерно-технического состава лётных частей занимались воинские части.

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Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

По словам заместителя министра обороны Украины Дмитрия Клименкова, целью закупочной реформы является повышение эффективности ради того, чтобы ВСУ получали все необходимое вовремя.

Он отметил, что также это потенциальная возможность снижения стоимости благодаря конкуренции и обеспечению единого подхода к качеству.

Сообщается, что ГОТ объявил тендеры на восемь позиций:

костюмы для лётного и инженерно-технического состава;

куртки из кожи и на меху;

куртки демисезонные для лётного и инженерно-технического состава;

облегченные ботинки для пилотов;

меховые перчатки.

В Минобороны отмечают, что одежда летного состава должна отвечать всем техническим требованиям: выдерживать воздействие повышенной температуры в течение 10 секунд, не плавиться, быть удобной и одновременно защищать от холода.

Общая ожидаемая стоимость закупок составила более 15,7 млн. грн.

Напомним, ГОТ полностью укомплектовал заказы на приобретение женских летних полевых костюмов для нужд Вооруженных Сил Украины до конца текущего года.

Также сообщалось, что ГОТ закупил военные зимние берцы "талан" (ООО "Таланлегпром") на 5% дешевле, чем при всех предыдущих закупках данного товара для ВСУ. Общая экономия на этой закупке составила более 46 млн. грн.

Закупки для ВСУ через ГОТ

Отметим, что проблема с нечестными закупками для оборонной сферы в Украине длится много лет. Именно поэтому в Минобороны презентовали новое закупочное агентство "Государственный оператор тыла (ГОТ)", построенное по международным стандартам и принципам НАТО.

С 1 апреля 2024 года закупки продуктов питания Министерством обороны осуществляются по новым правилам с учетом среднестатистических цен с отдельными тендерами на доставку.

Также ГОТ создал новую IT-систему для эффективного управления заявками на питание для воинских частей, целью которой является автоматизация процедур и централизация информации в Министерстве обороны Украины. В апреле стало известно, что контракт на поставку продовольствия для украинских военных с житомирским предприятием ООО "Твой хлеб" был расторгнут из-за невыполнения обязательств по соглашению.

Сейчас Государственный оператор тыла начал заключать долгосрочные контракты на поставку вещевого имущества для Вооруженных сил Украины. Теперь такие контракты будут действовать в течение полугода, а не ограничиваться трехмесячным сроком, как раньше.

Фото: ua.depositphotos.com