ГОТ заключил первые долгосрочные контракты на поставку обмундирования для ВСУ

Государственный оператор тыла начал заключать долгосрочные контракты на поставку вещевого имущества для Вооруженных сил Украины. Теперь такие контракты будут действовать в течение полугода, а не ограничиваются трехмесячным сроком, как раньше.

Об этом сообщила пресс-служба ГОТ.

Согласно сообщению, на третий и четвертый кварталы уже были заключены контракты на поставку тактических защитных разгрузочных ремней. Победителями аукционов стали компании "АнВа" и "Тактик про".

В ГОТ отмечают, что долгосрочные контракты и четкое понимание объемов заказа на период от трех до шести месяцев позволяет поставщикам эффективнее планировать свои мощности, своевременно заказывать необходимое количество материалов для производства продукции и привлекать необходимое количество работников.

Отмечается, что такой подход позволяет управлять потенциальными рисками, связанными с возможными перебоями в снабжении, и обеспечивает непрерывное обеспечение Вооруженных сил Украины.

ГОТ также сообщил, что в марте уже заключил первые контракты. Согласно информации из Рrozorro, речь идет о летних полевых костюмах. Стоимость договора 247 782 080 грн. Они должны быть поставлены к концу августа 2024 года.

Товары для ВСУ будут покупаться на год вперед

В Министерстве обороны было создано новое структурное подразделение – Департамент планирования тылового обеспечения. Он будет формировать долгосрочные планы закупок для войск - продовольствие, вещевое имущество, горюче-смазочные материалы, а также технические средства тыла.

Специалисты департамента будут исследовать рынок, мониторировать цены и определять ориентировочную стоимость. Непосредственно закупки будет реализовывать "Государственный оператор тыла".

Заметим, что проблема с нечестными закупками для оборонной сферы в Украине длится много лет. Именно поэтому в Минобороны презентовали новое закупочное агентство "Государственный оператор тыла (ГОТ)", построенное по международным стандартам и принципам НАТО.