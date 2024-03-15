"Государственный оператор тыла" заключил договоры с поставщиками питания для ВСУ

"Государственный оператор тыла" заключил договоры с поставщиками для обеспечения Вооруженных сил Украины питанием по 13 секторам, охватывающим всю Украину. Средняя цена комплекта составила 111,49 грн. Первые поставки ожидаются уже с 1 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба ГОТ.

Отмечается, что по результатам двух раундов сбора коммерческих предложений было выбрано 5 поставщиков, чье предложение было наиболее экономически выгодным.

1. "Черкасский мясокомбинат" будет поставлять в 4 сектора:

Харьковская, Донецкая, Сумская, Луганская, Полтавская области. Цена за комплект – 118,38 грн;

Черкасская, Кировоградская, Винницкая, Киевская области. Цена за комплект –104,88 грн;

Запорожская, Днепропетровская, Херсонская области. Цена за комплект – 108,48 грн;

Днепропетровская, Полтавская, Донецкая, Запорожская области. Цена за комплект – 111,72 грн.

2. "Буский консервный завод" будет поставлять в 2 сектора:

Николаевская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области. Цена за комплект – 113,76 грн;

Волынская, Ровенская, Житомирская области. Цена за комплект – 113,76 грн.

3. "Твой Хлеб" будет поставлять в 5 секторов:

Черновицкая, Ивано-Франковская, Тернопольская области. Цена за комплект – 109,62 грн;

Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская области. Цена за комплект – 111,24 грн;

Житомирская, Киевская, Черниговская, Винницкая, Черкасская области. Цена за комплект – 104,94 грн;

Винницкая, Хмельницкая, Житомирская, Киевская области. Цена за комплект – 104,94 грн.

Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская области. Цена за комплект – 109,62 грн.



4. "Фуд Гранд" будет поставлять в сектор, состоящий из Харьковской, Донецкой, Сумской, Луганской, Полтавской областей. Цена за комплект – 118,38 грн.

5. "Юг Прод Торг" будет поставлять в сектор, состоящий из Николаевской, Херсонской, Одесской, Кировоградской областей. Цена за комплект – 119,70 грн.

Первые поставки ожидаются уже с 1 апреля.

Ранее сообщалось, что ГОТ заключил первые договоры на поставку питания для ВСУ по результатам первого раунда сбора предложений, объявленного ранее.

Заметим, что проблема с нечестными закупками для оборонной сферы в Украине длится много лет. Именно поэтому в Минобороны презентовали новое закупочное агентство "Государственный оператор тыла (ГОТ)", построенное по международным стандартам и принципам НАТО.

С 1 апреля 2024 года закупки продуктов питания Министерством обороны будут осуществляться по новым правилам с учетом среднестатистических цен с отдельными тендерами на доставку.

ГОТ создал новую IT-систему для эффективного управления заявками на питание для воинских частей, целью которой является автоматизация процедур и централизация информации в Министерстве обороны Украины.

Также ранее сообщалось, что крупные торговые сети не пришли на первые тендеры "Государственного оператора тыла", поскольку для них малопонятна модель закупок по каталогу продуктов.

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