"Государственный оператор тыла" объявил о разработке нового меню для ВСУ: составит 139 грн/сутки

"Государственный оператор тыла" (ГОТ) Министерства обороны Украины планирует разработать к летнему сезону новые рекомендованные меню для ВСУ.

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Об этом сообщила советница по стратегическим коммуникациям ГОТ Татьяна Харченко, передает "Интерфакс-Украина".

"Государственный оператор тыла" привлечет профессиональных технологов и поваров к разработке рекомендованных меню для воинских частей, которые они смогут использовать, чтобы кормить военнослужащих", - сказала она.

Харченко сообщила, что рекомендованные меню будут внедряться через систему, которую сейчас разрабатывают, анализируя потребности воинских частей.

Планируется, что питание для военных по обновленному меню будет введено в июне 2024 года.

По словам директора по закупкам ГОТ Виктории Виноградовой, сейчас закупки продуктов питания осуществляют по разработанному в 2019 году каталогу, который содержит 409 товарных позиций. Заведует формированием и обновлением каталога Центральное управление развития Министерства обороны.

"Мы со своей стороны вносили предложения к описаниям продуктов питания... Мы понимаем, что все требования, описания к имеющимся продуктам предусматривают, что нужно двигаться вперед. Центральное управление развития также открыто к изменению описаний. Поскольку некоторые из них уже потеряли свою актуальность", – пояснила она.

Отвечая на вопрос "Интерфакс-Украина" о посуточной стоимости питания для одного военнослужащего, Виноградова сообщила, что ГОТ надеется закупить на аукционах на Prozorro продукты питания так, чтобы сбалансированный дневной рацион одного военнослужащего обходился в 139,38 грн.

Отметим, что проблема с нечестными закупками для оборонной сферы в Украине длится много лет. Именно поэтому в Минобороны презентовали новое закупочное агентство "Государственный оператор тыла" (ГОТ), построенное по международным стандартам и принципам НАТО.

В начале февраля ГОТ объявил первые тендеры в системе Prozorro на закупку продуктов питания для ВСУ.

Напомним, Министерство обороны Украины и "Государственный оператор тыла" призвали супермаркеты участвовать в тендерах на поставку продуктов для ВСУ. Им представили новую архитектуру закупок, которая стартует с 1 апреля 2024 года.

Отметим, что с 1 апреля 2024 года закупки продуктов питания Министерством обороны будут осуществляться по новым правилам с учетом среднестатистических цен с отдельными тендерами на доставку.

Фото: ua.depositphotos.com