"Державний оператор тилу" оголосив про розробку нового меню для ЗСУ: становитиме 139 грн/добу

"Державний оператор тилу" (ДОТ) Міністерства оборони України планує розробити до літнього сезону нові рекомендовані меню для ЗСУ.

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Про це повідомила радниця зі стратегічних комунікацій ДОТ Тетяна Харченко, передає "Інтерфакс-Україна".

""Державний оператор тилу" залучить професійних технологів і кухарів до розроблення рекомендованих меню для військових частин, які вони зможуть використовувати, щоб годувати військовослужбовців", - сказала вона.

Харченко повідомила, що рекомендовані меню будуть впроваджуватися через систему, яку в даний момент розробляють, аналізуючи потреби військових частин.

Планується, що харчування для військових з оновленим меню буде запроваджено у червні 2024 року.

За словами директорки із закупівель ДОТ Вікторії Виноградової, наразі закупівлі продуктів харчування здійснюють за розробленим у 2019 році каталогом, який містить 409 товарних позицій. Завідує формуванням та оновленням каталогу Центральне управління розвитку Міністерства оборони.

"Ми зі свого боку вносили пропозиції до описів продуктів харчування... Ми розуміємо, що всі вимоги, описи до продуктів, які є, передбачають, що потрібно рухатися вперед. Центральне управління розвитку також відкрите до зміни описів. Оскільки деякі з них уже втратили свою актуальність", - пояснила вона.

Відповідаючи на запитання "Інтерфакс-Україна" про добову вартість харчування для одного військовослужбовця, Виноградова повідомила, що ДОТ сподівається закупити на аукціонах на Prozorro продукти харчування так, щоб збалансований денний раціон одного військовослужбовця обходився в 139,38 грн.

Зауважимо, що проблема з нечесними закупівлями для оборонної сфери в Україні тягнеться багато років. Саме тому у Міноборони презентували нову закупівельну агенцію "Державний оператор тилу" (ДОТ), яка побудована за міжнародними стандартами та принципами НАТО.

На початку лютого ДОТ оголосив перші тендери у системі Prozorro на закупівлю продуктів харчування для ЗСУ.

Нагадаємо, Міністерство оборони України та "Державний оператор тилу" закликали супермаркети брати участь у тендерах на постачання продуктів для ЗСУ. Їм презентували нову архітектуру закупівель, яка стартує з 1 квітня 2024 року.

Зазначимо, що з 1 квітня 2024 року закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони здійснюватимуть за новими правилами з урахуванням середньостатистичних цін, із окремими тендерами на доставку.

Фото: ua.depositphotos.com