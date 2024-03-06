ГОТ предполагает возможность продления текущих договоров по закупкам продуктов для ВСУ из-за трудностей с аукционами на "Прозорро"

Госагентство "Государственный оператор тыла" (ГОТ) допускает возможность пролонгации договоров по закупке продуктов питания для ВСУ департаментом ресурсного обеспечения Минобороны из-за возникших сложностей в связи с проведением объявленных аукционов в системе "Прозорро".

Об этом заявил на пресс-конференции гендиректор ГОТ Арсен Жумадилов, передает "Интерфакс-Украина".

"Наш план в дальнейшем – взять за основу ту информацию, те данные, которые стали известны по раскладам первой процедуры, где все поставщики, в принципе, предложили свои услуги, товары, ... питание в пределах тех или иных регионов, и убедиться в том, готовы ли они. Если нет, тогда второе предложение, если нет, то третье предложение – пойти с нами в прямой контракт", - сказал Жумадилов.

Он отметил, что если поставщики отклонят такие предложения о работе с ГОТ как с заказчиком, остается пролонгация или новые контракты с департаментом ресурсного обеспечения Минобороны.

Издание пишет, что, по словам Жумадилова, вероятнее всего, ГОТ получит массовые отказы в попытке поставщиков дальше "дожимать" Минобороны для увеличения финансирования и передачи его от ГОТ в департамент.

"Я надеюсь, что у нас будет четкая совместная позиция с Министерством обороны, что нет смысла так делать, потому что это действительно будет очень негативный сигнал. Мы тогда действительно ничего не изменим даже через три месяца", - заявил гендиректор ГОТ.

Попытки привлечь к аукционам крупных ритейлеров и других новых участников рынка, по словам Жумадилова, пока оказались безуспешными, поскольку "история с Минобороны создала информационный фон, когда компании не готовы приобщаться к государству".

"Мы понимаем, что когда процедуры раскроются, у нас не будет конкурентных торгов. Чтобы обеспечение было своевременным, будем заключать договоры с поставщиками в рамках действующего законодательства без использования электронной системы Prozorro", - сообщил Жумадилов.

В пресс-службе ГОТ добавили, что их ключевая задача - обеспечить непрерывность поставок продуктов питания для военных со второго квартала. Повышение управляемости, подотчетности и прозрачности процессов будет достигаться за счет ИТ-системы для сбора заявок на поставку продуктов питания военным частям, разработанной командой ГОТ, отметили в агентстве.

22 февраля ГОТ пришлось отменить 11 дебютных аукционов по закупке продуктов питания для ВСУ во исполнение решения Апелляционного суда по удовлетворению исковых требований ООО "Трейд Гранит Инвест". Несмотря на это, в ГОТ пообещали провести закупки и поставки в ранее оговоренные сроки.

Напомним, ГОТ создал новую IT-систему для эффективного управления заявками на питание для воинских частей, целью которой является автоматизация процедур и централизация информации в Министерстве обороны Украины.

Также ранее сообщалось, что крупные торговые сети не пришли на первые тендеры Государственного оператора тыла, поскольку для них малопонятна модель закупок по каталогу продуктов.

Отметим, с 1 апреля 2024 года закупки продуктов питания Министерством обороны будут осуществляться по новым правилам с учетом среднестатистических цен с отдельными тендерами на доставку.

"Государственный оператор тыла" - государственное агентство, созданное в конце 2023 года для обеспечения потребностей ВСУ в питании, горюче-смазочных материалах, одежде и медицинских товарах.