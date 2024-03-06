ДОТ припускає можливість продовження поточних договорів із закупівель продуктів для ЗСУ через труднощі з аукціонами на "Прозорро"

Держагентство "Державний оператор тилу" (ДОТ) допускає можливість пролонгації договорів із закупівлі продуктів харчування для ЗСУ департаментом ресурсного забезпечення Міноборони через складнощі, що виникли у зв'язку з проведенням оголошених аукціонів у системі "Прозорро".

Про це заявив на пресконференції гендиректор ДОТ Арсен Жумаділов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наш план надалі - взяти за основу ту інформацію, ті дані, які стали відомі за розкладами першої процедури, де всі постачальники, у принципі, запропонували свої послуги, товари, ... харчування в межах тих чи інших регіонів, і переконатися в тому, чи готові вони. Якщо ні, тоді друга пропозиція, якщо ні, то третя пропозиція - піти з нами в прямий контракт", - сказав Жумаділов.

Він зауважив, що якщо постачальники відхилять такі пропозиції про роботу з ДОТ як із замовником, то залишається пролонгація або нові контракти з департаментом ресурсного забезпечення Міноборони.

Видання пише, що за словами Жумаділова, найімовірніше, ДОТ отримає масові відмови у спробі постачальників далі "дотискати" Міноборони для збільшення фінансування і передання його від ДОТ до департаменту.

"Я сподіваюся, що ми матимемо тут чітку спільну позицію з Міністерством оборони, що немає сенсу так робити, тому що це справді буде дуже негативний сигнал. Ми тоді дійсно нічого не змінимо навіть через три місяці", - заявив гендиректор ДОТ.

Спроби залучити до аукціонів великих ритейлерів та інших нових учасників ринку, за словами Жумаділова, поки що виявилися безуспішними, оскільки "історія з Міноборони створила інформаційний фон, (коли) компанії не готові долучатися до держави".

"Ми розуміємо, що коли процедури розкриються, у нас не буде конкурентних торгів. Щоб забезпечення було своєчасним, укладатимемо договори з постачальниками в межах чинного законодавства без використання електронної системи Prozorro", - повідомив Жумаділов.

У пресслужбі ДОТ додали, що наразі їхнє ключове завдання - забезпечити безперервність постачань продуктів харчування для військових із другого кварталу. Підвищення керованості, підзвітності та прозорості процесів досягатиметься за рахунок ІТ-системи для збору заявок на постачання продуктів харчування військовим частинам, розробленої командою ДОТ, зазначили в агентстві.

22 лютого ДОТ довелося скасувати 11 дебютних аукціонів із закупівлі продуктів харчування для ЗСУ на виконання рішення Апеляційного суду щодо задоволення позовних вимог ТОВ "Трейд Граніт Інвест". Незважаючи на це, у ДОТ пообіцяли провести закупівлі та постачання в раніше обумовлені терміни.

Нагадаємо, ДОТ створило нову IT-систему для ефективного управління заявками на харчування для військових частин, метою якої є автоматизація процедур і централізація інформації в Міністерстві оборони України.

Також раніше повідомлялося, що великі торговельні мережі не прийшли на перші тендери Державного оператора тилу, оскільки для них є малозрозумілою модель закупівель за каталогом продуктів.

Зауважимо, із 1 квітня 2024 року закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони здійснюватимуть за новими правилами з урахуванням середньостатистичних цін, із окремими тендерами на доставку.

"Державний оператор тилу" - державне агентство, створене наприкінці 2023 року для забезпечення потреб ЗСУ в харчуванні, паливно-мастильних матеріалах, одязі та медичних товарах.