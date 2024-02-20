ДОТ розробив нову IT-систему для оптимізації постачання харчування до військових частин

Державне підприємство "Державний оператор тилу" (ДОТ) створило нову IT-систему для ефективного управління заявками на харчування для військових частин, метою якої є автоматизація процедур і централізація інформації в Міністерстві оборони України.

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

"За новою схемою, ДОТ візьме на себе відповідальність за координацію з постачальниками, відмінно від попередньої практики, коли військові частини самостійно займалися замовленнями", - повідомляє прес-служба відомства.

Завдяки цьому рішенню військові підрозділи будуть формувати заявки на харчування на місяць вперед і уточнювати їх за тиждень до доставки. Всі заявки будуть збиратися і оброблятися ДОТ через спеціалізовану IT-платформу.

Після агрегації заявок ДОТ визначить переліки та обсяги продуктів для кожного регіону і розподілить завдання між постачальниками.

"Цей метод дозволить збирати точні дані про потреби кожної військової частини, зробить процес більш прозорим і відкритим для перевірки, а також допоможе уникнути корупції", - йдеться у повідомленні.

5 лютого ДОТ оголосило перші тендери у системі Prozorro на закупівлю продуктів харчування для ЗСУ. Зазначалося, що поставки харчування стартують вже з квітня.

Нагадаємо, ДП "Державний оператор тилу" – це нова структура, на яку Міноборони поклало функцію закупівлі нелетальних потреб ЗСУ. Вона почала роботу з грудня 2023 року.

Зауважимо, що проблема з нечесними закупівлями для оборонної сфери в Україні тягнеться багато років. Саме тому у Міноборони презентували нову закупівельну агенцію "Державний оператор тилу" (ДОТ), яка побудована за міжнародними стандартами та принципами НАТО.

На початку лютого ДОТ оголосив перші тендери у системі Prozorro на закупівлю продуктів харчування для ЗСУ.

"З грудня цього року всіма закупівлями Міністерства оборони України займатиметься агентство "Державний оператор тилу". Це наш новий інструмент у закупівлях, який повністю візьме на себе весь функціонал", – сказав заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.