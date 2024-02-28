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В Минобороны рассказали, почему ритейл отказывается от участия в закупках продуктов для ВСУ
Крупные торговые сети не пришли на первые тендеры Государственного оператора тыла, поскольку для них малопонятна модель закупок по каталогу продуктов.
Об этом сообщил гендиректор ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов в комментарии изданию LIGA.net.
По его словам, крупные торговые сети не понимают модель, которая используется для продовольственного обеспечения армии, а именно – закупка комплектов по каталогу.
"У них есть вопросы к комплектам каталога, касающимся количества, ассортимента. Сети говорят, что не все позиции импортируют и контрактуют для потребностей потребителей, которые приходят к ним в магазины", - отметил Жумадилов.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Он подчеркнул, что Министерство обороны собирается пересмотреть каталог и убрать из него никогда не заказывавшиеся позиции.
Как сообщил Жумадилов, таких позиций будет несколько десятков, в основном это нестандартные и экзотические товарные единицы. Но Минобороны не планирует предоставлять какие-либо преференции торговым сетям.
"Выйдет ритейл, не получится ритейл - это решение ритейла", - подытожил Жумадилов.
Отметим, что недавно Министерство обороны Украины и "Государственный оператор тыла" презентовали розничным сетям новую архитектуру закупок продуктов питания, которая стартует с 1 апреля 2024 года.
Напомним, с 1 апреля 2024 года закупки продуктов питания Министерством обороны будут осуществляться по новым правилам с учетом среднестатистических цен с отдельными тендерами на доставку.
Проблема с нечестными закупками для оборонной сферы в Украине длится много лет. Именно поэтому в Минобороны презентовали новое закупочное агентство "Государственный оператор тыла (ДОТ)", построенное по международным стандартам и принципам НАТО.