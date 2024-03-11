Без Prozorro: Государственный оператор тыла заключил первые контракты на поставку питания для ВСУ

Государственный оператор тыла, закупочная организация Министерства обороны, заключил контракты на поставку питания для Вооруженных сил Украины по результатам первого раунда сбора предложений, объявленного ранее.

Об этом сообщается на сайте ГОТ.

Согласно условиям договоров, поставки будут осуществляться в 4 сектора:

Волынская, Ровенская, Житомирская области

Винницкая, Хмельницкая, Житомирская, Киевская области

Житомирская, Киевская, Черниговская, Винницкая, Черкасская области

Николаевская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области.

Договоры заключены с компаниями-производителями пищевой продукции в пределах действующего законодательства без использования электронной системы.

"Средняя цена за комплект составила 109,35 грн за ед. Отчет о заключенных договорах, включая наименования компаний, будут опубликованы в системе Prozorro до конца недели", - отмечают в ГОТ.

Также 11 марта ГОТ объявил сбор коммерческих предложений на поставку в следующие сектора:

Харьковская, Донецкая, Сумская, Луганская, Полтавская области

Николаевская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области

Черновицкая, Ивано-Франковская, Тернопольская области

Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская области

Запорожская, Днепропетровская, Херсонская области

Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская области

Днепропетровская, Полтавская, Донецкая, Запорожская области.

В ГОТ обращают внимание, что дублирование областей снабжения обусловлено соображениями безопасности.

Также ГОТ переобъявил сбор КП на поставку продуктов питания в 2 сектора, что связано с дисквалификацией всех предложений в первом раунде:

Харьковская, Донецкая, Сумская, Луганская, Полтавская области

Черкасская, Кировоградская, Винницкая, Киевская области.

Дата и время подачи предложений: до 12.03.2024 18:00

Предложения посылать по электронному адресу: [email protected].

Заметим, что проблема с нечестными закупками для оборонной сферы в Украине длится много лет. Именно поэтому в Минобороны презентовали новое закупочное агентство "Государственный оператор тыла (ГОТ)", построенное по международным стандартам и принципам НАТО.

С 1 апреля 2024 года закупки продуктов питания Министерством обороны будут осуществляться по новым правилам с учетом среднестатистических цен с отдельными тендерами на доставку.

ГОТ создало новую IT-систему для эффективного управления заявками на питание воинских частей, целью которой является автоматизация процедур и централизация информации в Министерстве обороны Украины.

Также раньше сообщалось, что крупные торговые сети не пришли на первые тендеры Государственного оператора тыла, поскольку для них малопонятна модель закупок по каталогу продуктов.