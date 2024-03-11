Без Prozorro: Державний оператор тилу уклав перші договори на постачання харчування для ЗСУ

Державний оператор тилу, закупівельна організація Міністерства оборони, уклав контракти на постачання харчування для Збройних сил України за результатами першого раунду збору пропозицій, оголошеного раніше.

Про це повідомляється на сайті ДОТ.

Згідно з умовами договорів, постачання здійснюватиметься в 4 сектори:

Волинська, Рівненська, Житомирська області

Вінницька, Хмельницька, Житомирська, Київська області

Житомирська, Київська, Чернігівська, Вінницька, Черкаська області

Миколаївська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області.

Зазначається, що договори укладені з компаніями-виробниками харчової продукції в межах чинного законодавства без використання електронної системи.

"Середня ціна за комплект склала 109,35 грн за од. Звіт про укладені договори включно із назвами компаній будуть опубліковані в системі Prozorro до кінця тижня", - зауважують у ДОТ.

Також 11 березня ДОТ оголосив збір комерційних пропозицій на постачання в наступні сектори:

Харківська, Донецька, Сумська, Луганська, Полтавська області

Миколаївська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області

Чернівецька, Івано-франківська, Тернопільська області

Львівська, Івано-франківська, Тернопільська області

Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська області

Закарпатська, Львівська, Івано-франківська області

Дніпропетровська, Полтавська, Донецька, Запорізька області.

У ДОТ звертають увагу, що дублювання областей постачання зумовлене безпековими міркуваннями.

Також ДОТ переоголосив збір КП на постачання продуктів харчування в 2 сектори, що пов'язано із дискваліфікацією усіх пропозицій у першому раунді:

Харківська, Донецька, Сумська, Луганська, Полтавська області

Черкаська, Кіровоградська, Вінницька, Київська області.

Дата і час подання пропозицій: до 12.03.2024 18:00

Пропозиції надсилати на електронну адресу: [email protected]

Зауважимо, проблема з нечесними закупівлями для оборонної сфери в Україні тягнеться багато років. Саме тому у Міноборони презентували нову закупівельну агенцію "Державний оператор тилу (ДОТ)", яка побудована за міжнародними стандартами та принципами НАТО.

Із 1 квітня 2024 року закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони здійснюватимуть за новими правилами з урахуванням середньостатистичних цін, із окремими тендерами на доставку.

ДОТ створило нову IT-систему для ефективного управління заявками на харчування для військових частин, метою якої є автоматизація процедур і централізація інформації в Міністерстві оборони України.

Також раніше повідомлялося, що великі торговельні мережі не прийшли на перші тендери Державного оператора тилу, оскільки для них є малозрозумілою модель закупівель за каталогом продуктів.