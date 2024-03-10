В Вооруженных силах выросли коррупционные риски: в НАПК назвали причину

После начала войны государство выделяет на ВСУ больше бюджетных средств – соответственно, коррупционные риски также показали рост.

Об этом рассказал заместитель председателя НАПК Артем Сытник в интервью "Радио Свобода".

"Война всегда вносит коррективы в коррупционные риски, и в тех сферах, которые в мирное время являлись сферами с низкими коррупционными рисками, после начала войны ситуация кардинально изменилась", - отметил чиновник.

Он привел в пример ситуацию с запретом пересечения границы для мужчин – все увидели, насколько велик коррупционный риск, насколько много возбуждено уголовных дел и административных производств по фактам незаконного пересечения границы.

"Мы видим в телеграм-каналах даже расчет стоимости услуг по пересечению границы. Поэтому эта сфера стала очень коррумпированной", – пояснил Сытник.

Он отметил, что агентство проводило изучение коррупционных рисков и давало определенные рекомендации, однако правительство пока их все еще не имплементировало.

"Что касается Вооруженных сил, то, конечно, это самый большой бюджет после начала войны, и очевидно, что коррупционные риски также выросли. Но мы видим, что приоритет - все же не допустить коррупционных проявлений именно в этой сфере, чтобы не подорвать авторитет государства, чтобы не давать повод для российской пропаганды рассказывать о том, что в Украине все коррумпировано и все разворовывается", - подчеркнул замглавы НАПК.

По его словам, антикоррупционные правоохранительные органы работают достаточно эффективно.

"Мы видим постоянные громкие разоблачения и также стараемся не отставать. Мы проводили мониторинг образов жизни многих военкомов. И несколько руководителей областных военкоматов были арестованы после того, как мы составили относительно них обоснованные выводы о наличии в их действиях незаконного обогащения. Такой самый яркий пример, это был кейс одесского военкома", - добавил Сытник.

Таким образом, органы работают, выявляют коррупцию, и, по мнению чиновника, все же есть определенный прогресс в том, что эти коррупционные риски будут снижены. Тем более что общество сейчас вообще не готово испытывать какую-то терпимость к коррупции.

"Все наши исследования свидетельствуют о том, что нетерпимость украинцев к коррупции значительно возросла после начала войны. Поэтому общество просто не простит тех людей, которые этим занимаются", - подытожил Сытник.

Скандалы на закупках в ВСУ

В конце января 2023 года Министерство обороны попало в скандал с закупками продовольствия для военных по завышенным ценам. Издание ZN.ua сообщило, что ведомство закупило, в частности, яйца по 17 грн за штуку и картофель по 22-35 грн за килограмм. Общая сумма сделки превысила 13 млрд. гривен.

В Минобороны сначала называли информацию в СМИ имеющей признаки умышленных манипуляций и вводящей в заблуждение, и грозили обратиться в СБУ.

Позже тогдашний министр обороны Алексей Резников публично признал провал работы управления по предотвращению и выявлению коррупции Минобороны. В самом министерстве провели кадровые изменения, а впоследствии на фоне этого и другого скандалов в отставку пошел и сам Резников.

В конце апреля в системе Prozorro был введен механизм для отчета о вооруженных оборонных закупках. Таким образом, оборонные заказчики начали отчитываться о закупках, которые касаются, например, питания, вещевого имущества и горючего. Речь идет о заказе на сумму от 200 тыс. грн – для товаров и услуг, и от 1,5 млн грн – для работ.

Позже в некоторых украинских СМИ появилась информация о том, что Министерство обороны Украины закупит 7 тысяч папок для личных дел военнослужащих за 20 миллионов гривен. То есть, цена за одну папку составляет около 3 тыс. грн.

Однако в ведомстве отметили, что цена, заявленная СМИ по тендеру, не соответствует действительности. Общая ожидаемая стоимость тендера действительно составляет более 20 миллионов гривен, но СМИ поделили эту сумму на 7 тысяч папок — это количество единиц только в первом лоте тендера. Количество обложек в лотах №2, №3 и №4 не учли, поэтому и возникла ложная цена по 3 тысячи гривен за штуку. В общей сложности планировалось закупить более 58 тысяч папок и средняя стоимость при таком расчете составляет 351 гривна.

Однако служба внутреннего аудита Министерства обороны проверила тендер по закупке обложек для папок личных дел и обнаружила, что их можно приобрести по цене от 140 грн за штуку.

О ГП "Государственный оператор тыла"

ГП "Государственный оператор тыла" – это новая структура, на которую Минобороны возложило функцию закупки нелетальных потребностей ВСУ. Она начала работу с декабря 2023 года.

"С декабря этого года всеми закупками Министерства обороны Украины будет заниматься агентство "Государственный оператор тыла". Это наш новый инструмент по закупкам, который полностью возьмет на себя весь функционал", – сказал замминистра обороны Дмитрий Клименков.

Ранее правила закупок, сами закупки и контроль закупочного процесса и качества были сосредоточены непосредственно в одном департаменте Минобороны, однако это создавало коррупционные риски. Новая команда Министерства обороны во главе с Рустемом Умеровым после ряда проверок приняла решение расформировать этот департамент, а его функции разделить между разными структурами.