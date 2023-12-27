Коррупция в военно-врачебных комиссиях: НАПК назвало 20 наиболее распространенных рисков

В деятельности военно-врачебных комиссий Вооруженных сил Украины есть ряд рисков, среди которых – вымогательство взяток за учет всех болезней и участие должностных лиц в незаконной переправке мужчин за границу. Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

В общей сложности ведомство выделило топ-20 таких рисков. В частности, к ним относятся:

несовершенство правового регулирования деятельности ВВК;

злоупотребление при формировании состава штатных ВВК и назначении начальника центральной ВВК вследствие нечеткости правового регулирования;

непрозрачный порядок определения учреждения здравоохранения, при котором могут создаваться ВВК территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

использование неопределенности срока проведения военно-врачебной экспертизы для налаживания коррупционных схем;

вымогательство неправомерной выгоды за учет всех имеющихся болезней и состояний во время медицинских осмотров;

отказ в предоставлении направления для прохождения медицинского осмотра лицам, мобилизованным в ряды ВСУ без прохождения военно-врачебной экспертизы, с целью получения неправомерной выгоды;

участие должностных лиц ВВК в коррупционных схемах незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины;

коррупционная договоренность при принятии решения о предоставлении лицу отсрочки от призыва по состоянию здоровья;

злоупотребления при установлении причинно-следственной связи травм (ранений, контузий, увечий), связанных с защитой государства;

использование бумажного документооборота для коррупционных злоупотреблений ВВК.

Что предлагает НАПК?

В Нацагентстве отметили, что разработали рекомендации по устранению и/или минимизации этих рисков. Это должно обеспечить укрепление гарантий соблюдения прав призывников, военнослужащих и военнообязанных.

В частности, Министерству обороны Украины предложили разработать новый порядок организации и проведения военно-врачебной экспертизы, а также внести изменения в действующие нормативно-правовые акты.

В НАПК добавили, что минимизировать коррупционные риски может только активная позиция Минобороны и Министерства здравоохранения Украины.