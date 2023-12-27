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Коррупция в военно-врачебных комиссиях: НАПК назвало 20 наиболее распространенных рисков
В деятельности военно-врачебных комиссий Вооруженных сил Украины есть ряд рисков, среди которых – вымогательство взяток за учет всех болезней и участие должностных лиц в незаконной переправке мужчин за границу. Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
В общей сложности ведомство выделило топ-20 таких рисков. В частности, к ним относятся:
- несовершенство правового регулирования деятельности ВВК;
- злоупотребление при формировании состава штатных ВВК и назначении начальника центральной ВВК вследствие нечеткости правового регулирования;
- непрозрачный порядок определения учреждения здравоохранения, при котором могут создаваться ВВК территориальных центров комплектования и социальной поддержки;
- использование неопределенности срока проведения военно-врачебной экспертизы для налаживания коррупционных схем;
- вымогательство неправомерной выгоды за учет всех имеющихся болезней и состояний во время медицинских осмотров;
- отказ в предоставлении направления для прохождения медицинского осмотра лицам, мобилизованным в ряды ВСУ без прохождения военно-врачебной экспертизы, с целью получения неправомерной выгоды;
- участие должностных лиц ВВК в коррупционных схемах незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины;
- коррупционная договоренность при принятии решения о предоставлении лицу отсрочки от призыва по состоянию здоровья;
- злоупотребления при установлении причинно-следственной связи травм (ранений, контузий, увечий), связанных с защитой государства;
- использование бумажного документооборота для коррупционных злоупотреблений ВВК.
Что предлагает НАПК?
В Нацагентстве отметили, что разработали рекомендации по устранению и/или минимизации этих рисков. Это должно обеспечить укрепление гарантий соблюдения прав призывников, военнослужащих и военнообязанных.
В частности, Министерству обороны Украины предложили разработать новый порядок организации и проведения военно-врачебной экспертизы, а также внести изменения в действующие нормативно-правовые акты.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
В НАПК добавили, что минимизировать коррупционные риски может только активная позиция Минобороны и Министерства здравоохранения Украины.