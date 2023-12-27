Корупція у військово-лікарських комісіях: НАЗК назвало 20 найпоширеніших ризиків

У діяльності військово-лікарських комісій Збройних сил України є низка ризиків, серед яких – вимагання хабарів за врахування всіх хвороб та участь посадовців у незаконному переправленні чоловіків за кордон. Про це повідомило Націоальне агентство з питань запобігання корупції.

Загалом відомство виділило топ-20 таких ризиків. Зокрема, до них належать:

недосконалість правового регулювання діяльності ВЛК;

зловживання під час формування складу штатних ВЛК та призначення начальника центральної ВЛК унаслідок нечіткості правового регулювання;

непрозорий порядок визначення закладу охорони здоров’я, при якому можуть створюватись ВЛК територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

використання невизначеності строку проведення військово-лікарської експертизи для налагодження корупційних схем;

вимагання неправомірної вигоди за врахування усіх наявних хвороб та станів під час медичних оглядів;

відмова у наданні направлення для проходження медичного огляду особам, які були мобілізовані до лав ЗСУ без проходження військово-лікарської експертизи, з метою отримання неправомірної вигоди;

участь службових осіб ВЛК у корупційних схемах незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України;

корупційна домовленість під час ухвалення рішення про надання особі відстрочки від призову за станом здоров'я;

зловживання під час встановлення причинно-наслідкового зв'язку травм (поранень, контузій, каліцтв), пов'язаних із захистом держави;

використання паперового документообігу для корупційних зловживань ВЛК.

Що пропонує НАЗК?

У Нацагентстві зазначили, що розробили рекомендації для усунення та/або мінімізації цих ризиків. Це має забезпечити зміцнення гарантій дотримання прав призовників, військовослужбовців і військовозобов’язаних.

Зокрема, Міністерству оборони України запропонували розробити новий порядок організації та проведення військово-лікарської експертизи, а також внести зміни до діючих нормативно-правових актів.

У НАЗК додали, що мінімізувати корупційні ризики може лише активна позиція Міноборони та Міністерства охорони здоров’я України.