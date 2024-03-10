У Збройних силах зросли корупційні ризики: в НАЗК назвали причину

Після початку війни держава виділяє на ЗСУ найбільше бюджетних коштів – відповідно, корупційні ризики також показали зростання.

Про це розповів заступник голови НАЗК Артем Ситник у інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Війна завжди вносить корективи в корупційні ризики, і у тих сферах, які в мирний час були сферами з низькими корупційними ризиками, після початку війни ситуація кардинально змінилась", - зазначив посадовець.

Він навів у приклад ситуацію із забороною перетину кордону для чоловіків – всі побачили, наскільки великим є корупційний ризик, наскільки багато порушено кримінальних справ та адміністративних проваджень щодо фактів незаконного перетину кордону.

"Ми бачимо у телеграм-каналах навіть розрахунок вартості послуг щодо перетину кордону. Тому ця сфера стала дуже корумпованою", - пояснив Ситник.

Він зауважив, що агентство проводило вивчення корупційних ризиків і давало певні рекомендації, однак уряд наразі їх всі ще не імплементував.

"Що стосується Збройних сил, то, звичайно, це найбільший бюджет після початку війни, і очевидно, що корупційні ризики також зросли. Але ми бачимо, що пріоритет – все ж таки не допустити корупційних проявів саме в цій сфері, щоб не підірвати авторитет держави, щоб не давати привід для російської пропаганди розповідати про те, що в Україні все корумповано і все розкрадається", - підкреслив заступник очільника НАЗК.

За його словами, антикорупційні правоохоронні органи працюють достатньо ефективно.

"Ми бачимо постійні гучні викриття і також намагаємося не пасти задніх. Ми проводили моніторинг способів життя багатьох військкомів. І декілька керівників обласних військкоматів були арештовані після того, як ми склали стосовно них обґрунтовані висновки щодо наявності в їх діях незаконного збагачення. Такий найяскравіший приклад, це був кейс одеського військкома", - додав Ситник.

Таким чином, органи працюють, виявляють корупцію, і на думку посадовця, все таки є певний прогрес у тому, що ці корупційні ризики будуть знижені. Тим більше, що суспільство зараз взагалі не готове відчувати якусь терпимість до корупції.

"Всі наші дослідження свідчать про те, що нетерпимість українців до корупції значно зросла після початку війни. Тому суспільство просто не пробачить тим людям, які цим займаються", - підсумував Ситник.

Скандали на закупівлях у ЗСУ

Наприкінці січня 2023 року Міністерство оборони потрапило в скандал із закупівлями харчів для військових за завищеними цінами. Видання ZN.ua повідомило, що відомство закупило, зокрема, яйця по 17 грн за штуку та картоплю по 22-35 грн за кілограм. Загальна сума угоди перевищила 13 млрд гривень.

У Міноборони спочатку називали інформацію в ЗМІ такою, що має ознаки навмисних маніпуляцій та вводить в оману, і грозили звернутися до СБУ.

Пізніше тодішній міністр оборони Олексій Резніков публічно визнав провал роботи управління з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони. У самому міністерстві провели кадрові зміни, а згодом на тлі цього та іншого скандалів у відставку пішов і сам Резніков.

Наприкінці квітня в системі Prozorro запровадили механізм для звітування про незбройні оборонні закупівлі. Таким чином оборонні замовники почали звітувати про закупівлі, які стосуються, наприклад, харчування, речового майна та пального. Ідеться про замовлення на суму від 200 тис. грн – для товарів і послуг, і від 1,5 млн грн – для робіт.

Пізніше у деяких українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Міністерство оборони України закупить 7 тисяч папок для особових справ військовослужбовців за понад 20 мільйонів гривень. Тобто, ціна за одну теку становить близько 3 тис грн.

Проте у відомстві зазначили, що ціна, яку заявили ЗМІ щодо тендеру, не відповідає дійсності. Загальна очікувана вартість тендеру й справді становить понад 20 мільйонів гривень, але ЗМІ поділили цю суму на 7 тисяч папок — це кількість одиниць лише у першому лоті тендера. Кількість обкладинок у лотах №2, №3 та №4 не врахували, тому і виникла неправдива ціна по 3 тисячі гривень за штуку. Загалом планувалося закупити понад 58 тисяч папок і середня вартість при такому розрахунку становить 351 гривня.

Проте, служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони перевірила тендер із закупівлі обкладинок для папок особових справ і виявила, що їх можна придбати за ціною від 140 грн за штуку.

Про ДП "Державний оператор тилу"

ДП "Державний оператор тилу" – це нова структура, на яку Міноборони поклало функцію закупівлі нелетальних потреб ЗСУ. Вона почала роботу з грудня 2023 року.

"З грудня цього року всіма закупівлями Міністерства оборони України займатиметься агентство "Державний оператор тилу". Це наш новий інструмент у закупівлях, який повністю візьме на себе весь функціонал", – сказав заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Раніше правила закупівель, самі закупівлі та контроль закупівельного процесу і якості були зосереджені безпосередньо в одному департаменті Міноборони, однак це створювало корупційні ризики. Нова команда Міністерства оборони на чолі з Рустемом Умєровим після низки перевірок ухвалила рішення розформувати згаданий департамент, а його функції розділити між різними структурами.