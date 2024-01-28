СБУ викрила схему розкрадання майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів для ЗСУ

СБУ за сприяння Міноборони викрила чиновників оборонного відомства і менеджерів "Львівського арсеналу", які вкрали майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Служба безпеки за сприяння Міністерства оборони України викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів. Документування злочину відбувалося за цілковитого сприяння чинного міністра оборони", - йдеться в повідомленні.

Слідство виявило, що до оборудки причетні колишні та діючі високопосадовці МО України та очільники афілійованих компаній.

В СБУ повідомили, що зловмисники намагалися вкрасти майже 1,5 млрд бюджетних гривень на придбанні 100 тис. мінометних пострілів для ЗСУ.

Зазначається, що за даними слідства, у серпні 2022 року чиновники уклали контракт на закупівлю оптової партії артснарядів з постачальником озброєнь "Львівський арсенал". Потім Міноборони перевело на рахунки підприємства всю суму, передбачену підписаним документом.

Після одержання коштів менеджмент компанії перевів частину грошей на баланс іноземної комерційної структури, яка мала поставити замовлені боєприпаси в Україну. Однак та не відправила жодного артснаряду до нашої держави, а отримані кошти вивела у тінь, перерахувавши їх на рахунки ще однієї афілійованої структури на Балканах.

"Решта суми від Міноборони залишилася на рахунках української компанії в одному зі столичних банків", - зауважили в СБУ.

У результаті комплексних заходів співробітники СБУ задокументували схему розкрадання державних коштів та встановили всіх осіб, причетних до оборудки. Завдяки вжитим СБУ заходам викрадені кошти арештовані, вирішується питання щодо їх повернення до бюджету України.

Крім того, за матеріалами СБУ 5 фігурантам провадження повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою).

Зокрема, підозру отримали: колишній та нинішній керівники Департаменту військово–технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, очільник та комерційний директор компанії "Львівський арсенал", а також їхній спільник – представник іноземної комерційної структури.

СБУ затримала одного із фігурантів на спробі виїхати за межі України, тож наразі він перебуває під вартою. Питання щодо запобіжних заходів для інших фігурантів наразі вирішується.

У відомстві повідомили, що зловмисникам загрожує до 12 років тюрми, з конфіскацією майна.

Кримінальне провадження порушено за результатами аудиту Державної аудиторської служби (ДАСУ). Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Розслідування щодо поставок зброї

Про те, що українські правоохоронці проводять розслідування щодо польської компанії Alfa Sp z o.o. та ТОВ "Львівський арсенал" стало відомо 10 листопада 2023 року.

Наприкінці жовтня "Українська правда" інформувала, що Громадська антикорупційна рада при Міноборони просить Національне антикорупційне бюро України розібратися з компаніями Alfa Sp z o.o. і "Львівський арсенал".

У заяві голови ради Євгена Грушовця до директора НАБУ Семена Кривоноса, з якою ознайомилося видання, вказувалося, що "Львівський Арсенал" спеціалізується на професійній, науковій і технічній діяльності, але уклав контракт із Міноборони і не поставив жодного снаряду й спеціального транспортного засобу для армії. За цим контрактом розглядалася судова справа за позовами на загальну суму в понад 1,5 млрд гривень.

У НАБУ тоді відповіли, що проводять розслідування щодо Alfa Sp z o.o., а справу щодо "Львівського арсеналу" розслідує поліція.