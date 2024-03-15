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"Державний оператор тилу" уклав договори з постачальниками харчування для ЗСУ
"Державний оператор тилу" уклав договори з постачальниками для забезпечення Збройних сил України харчуванням по 13 секторам, які охоплюють всю Україну. Середня ціна за комплект склала 111,49 грн. Перші поставки очікуються вже з 1 квітня.
Про це повідомила пресслужба ДОТ.
Зазначається, що за результатами двох раундів збору комерційних пропозицій було обрано 5 постачальників, чия пропозиція була найбільш економічно вигідною.
1. "Черкаський м'ясокомбінат" постачатиме в 4 сектори:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- Харківська, Донецька, Сумська, Луганська, Полтавська області. Ціна за комплект - 118,38 грн;
- Черкаська, Кіровоградська, Вінницька, Київська області. Ціна за комплект -104,88 грн;
- Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська області. Ціна за комплект - 108,48 грн;
- Дніпропетровська, Полтавська, Донецька, Запорізька області. Ціна за комплект - 111,72 грн.
2. "Буський консервний завод" постачатиме в 2 сектори:
- Миколаївська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області. Ціна за комплект - 113,76 грн;
- Волинська, Рівненська, Житомирська області. Ціна за комплект - 113,76 грн.
3. "Твій Хліб" постачатиме в 5 секторів:
- Чернівецька, Івано-Франківська, Тернопільська області. Ціна за комплект - 109,62 грн;
- Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська області. Ціна за комплект - 111,24 грн;
- Житомирська, Київська, Чернігівська, Вінницька, Черкаська області. Ціна за комплект - 104,94 грн;
- Вінницька, Хмельницька, Житомирська, Київська області. Ціна за комплект - 104,94 грн.
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Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська області. Ціна за комплект - 109,62 грн.
4. "Фуд Гранд" постачатиме в сектор, який складається з Харківської, Донецької, Сумської, Луганської, Полтавської областей. Ціна за комплект - 118,38 грн.
5. "Юг Прод Торг" постачатиме в сектор, який складається з Миколаївської, Херсонської, Одеської, Кіровоградської областей. Ціна за комплект - 119,70 грн.
Перші поставки очікуються вже з 1 квітня.
Раніше повідомлялося, що ДОТ уклав перші договори на постачання харчування для ЗСУ за результатами першого раунду збору пропозицій, оголошеного раніше.
Зауважимо, проблема з нечесними закупівлями для оборонної сфери в Україні тягнеться багато років. Саме тому у Міноборони презентували нову закупівельну агенцію "Державний оператор тилу (ДОТ)", яка побудована за міжнародними стандартами та принципами НАТО.
Із 1 квітня 2024 року закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони здійснюватимуть за новими правилами з урахуванням середньостатистичних цін, із окремими тендерами на доставку.
ДОТ створив нову IT-систему для ефективного управління заявками на харчування для військових частин, метою якої є автоматизація процедур і централізація інформації в Міністерстві оборони України.
Також раніше повідомлялося, що великі торговельні мережі не прийшли на перші тендери "Державного оператора тилу", оскільки для них є малозрозумілою модель закупівель за каталогом продуктів.
Фото: ua.depositphotos.com