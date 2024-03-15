"Державний оператор тилу" уклав договори з постачальниками харчування для ЗСУ

"Державний оператор тилу" уклав договори з постачальниками для забезпечення Збройних сил України харчуванням по 13 секторам, які охоплюють всю Україну. Середня ціна за комплект склала 111,49 грн. Перші поставки очікуються вже з 1 квітня.

Про це повідомила пресслужба ДОТ.

Зазначається, що за результатами двох раундів збору комерційних пропозицій було обрано 5 постачальників, чия пропозиція була найбільш економічно вигідною.

1. "Черкаський м'ясокомбінат" постачатиме в 4 сектори:

Харківська, Донецька, Сумська, Луганська, Полтавська області. Ціна за комплект - 118,38 грн;

Черкаська, Кіровоградська, Вінницька, Київська області. Ціна за комплект -104,88 грн;

Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська області. Ціна за комплект - 108,48 грн;

Дніпропетровська, Полтавська, Донецька, Запорізька області. Ціна за комплект - 111,72 грн.

2. "Буський консервний завод" постачатиме в 2 сектори:

Миколаївська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області. Ціна за комплект - 113,76 грн;

Волинська, Рівненська, Житомирська області. Ціна за комплект - 113,76 грн.

3. "Твій Хліб" постачатиме в 5 секторів:

Чернівецька, Івано-Франківська, Тернопільська області. Ціна за комплект - 109,62 грн;

Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська області. Ціна за комплект - 111,24 грн;

Житомирська, Київська, Чернігівська, Вінницька, Черкаська області. Ціна за комплект - 104,94 грн;

Вінницька, Хмельницька, Житомирська, Київська області. Ціна за комплект - 104,94 грн.

Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська області. Ціна за комплект - 109,62 грн.



4. "Фуд Гранд" постачатиме в сектор, який складається з Харківської, Донецької, Сумської, Луганської, Полтавської областей. Ціна за комплект - 118,38 грн.

5. "Юг Прод Торг" постачатиме в сектор, який складається з Миколаївської, Херсонської, Одеської, Кіровоградської областей. Ціна за комплект - 119,70 грн.

Перші поставки очікуються вже з 1 квітня.

Раніше повідомлялося, що ДОТ уклав перші договори на постачання харчування для ЗСУ за результатами першого раунду збору пропозицій, оголошеного раніше.

Зауважимо, проблема з нечесними закупівлями для оборонної сфери в Україні тягнеться багато років. Саме тому у Міноборони презентували нову закупівельну агенцію "Державний оператор тилу (ДОТ)", яка побудована за міжнародними стандартами та принципами НАТО.

Із 1 квітня 2024 року закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони здійснюватимуть за новими правилами з урахуванням середньостатистичних цін, із окремими тендерами на доставку.

ДОТ створив нову IT-систему для ефективного управління заявками на харчування для військових частин, метою якої є автоматизація процедур і централізація інформації в Міністерстві оборони України.

Також раніше повідомлялося, що великі торговельні мережі не прийшли на перші тендери "Державного оператора тилу", оскільки для них є малозрозумілою модель закупівель за каталогом продуктів.

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