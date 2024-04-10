ДОТ уклав перші довгострокові контракти на постачання обмундирування для ЗСУ

Державний оператор тилу розпочав укладати довгострокові контракти на постачання речового майна для Збройних сил України. Тепер такі контракти діятимуть протягом півроку, а не обмежуються тримісячним терміном, як раніше.

Про це повідомила пресслужба ДОТ.

Відповідно до повідомлення, на третій та четвертий квартали вже були укладені контракти на постачання тактичних захисних розвантажувальних ременів. Переможцями аукціонів стали компанії "АнВа" та "Тактик про".

У ДОТ зазначають, що довгострокові контракти і чітке розуміння обсягів замовлення на період від трьох до шести місяців дає можливість постачальникам ефективніше планувати свої потужності, вчасно замовляти необхідну кількість матеріалів для виробництва продукції та залучати необхідну кількість працівників.

Зазначається, що такий підхід дозволяє керувати потенційними ризиками, пов'язаними з можливими перебоями у постачанні, і забезпечує безперервне забезпечення Збройних сил України.

ДОТ також повідомив, що в березні вже уклав перші контракти. Відповідно до інформації з Рrozorro, йдеться про літні польові костюми. Вартість договору 247 782 080 грн. Вони мають бути поставлені на кінець серпня 2024 року.

Товари для ЗСУ купуватимуться на рік вперед

У Міністерстві оборони створили новий структурний підрозділ – Департамент планування тилового забезпечення. Він формуватиме довгострокові плани закупівель для війська - продовольство, речове майно, пально-мастильні матеріали, а також технічні засоби тилу.

Спеціалісти департаменту досліджуватимуть ринок, моніторитимуть ціни та визначатимуть орієнтовну вартість. Безпосередньо закупівлі реалізовуватиме "Державний оператор тилу".

Зауважимо, проблема з нечесними закупівлями для оборонної сфери в Україні тягнеться багато років. Саме тому у Міноборони презентували нову закупівельну агенцію "Державний оператор тилу (ДОТ)", яка побудована за міжнародними стандартами та принципами НАТО.