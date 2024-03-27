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У Міноборони плануватимуть закупівлі для ЗСУ на рік вперед
У Міністерстві оборони створили новий структурний підрозділ – Департамент планування тилового забезпечення.Він формуватиме довгострокові плани закупівель для війська - продовольство, речове майно, пально-мастильні матеріали, а також технічні засоби тилу.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Річний план закупівель товарів
Зазначається, що Департамент формуватиме обсяги необхідних для закупівлі товарів та послуг – задля задоволення отриманих від Командування сил логістики потреб.
Спеціалісти департаменту досліджуватимуть ринок, моніторитимуть ціни та визначатимуть орієнтовну вартість. Безпосередньо закупівлі реалізовуватиме "Державний оператор тилу".Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Ми усвідомлюємо, що в умовах війни повністю не уникнемо деяких екстрених запитів на закупівлю. Але можемо зменшити кількість таких випадків. Основне завдання Департаменту – формувати річний план закупівель товарів", – зауважив заступник міністра оборони Віталій Половенко.
Він пояснив, що задача нового підрозділу - звести до мінімуму нагальну потребу – коли Міноборони потрібно терміново щось закупити для ЗСУ. Раніше такий підхід впливав і на якість, і на ціну товару. Тому новостворений Департамент має частково вирішити це питання.
Закупівлі для ЗСУ
Зауважимо, проблема з нечесними закупівлями для оборонної сфери в Україні тягнеться багато років. Саме тому у Міноборони презентували нову закупівельну агенцію "Державний оператор тилу (ДОТ)", яка побудована за міжнародними стандартами та принципами НАТО.
Із 1 квітня 2024 року закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони здійснюватимуть за новими правилами з урахуванням середньостатистичних цін, із окремими тендерами на доставку.
ДОТ створив нову IT-систему для ефективного управління заявками на харчування для військових частин, метою якої є автоматизація процедур і централізація інформації в Міністерстві оборони України.
Також раніше повідомлялося, що великі торговельні мережі не прийшли на перші тендери "Державного оператора тилу", оскільки для них є малозрозумілою модель закупівель за каталогом продуктів.