У Києві під колишньою Аркою Дружби народів розпочали демонтаж композиції (ФОТО)

У Києві розпочали демонтаж композиції на честь Переяславської ради під Аркою Дружби народів, яку перейменували на Арку Свободи українського народу.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Міські комунальні служби розпочинають демонтаж композиції на честь Переяславської ради під аркою "Свободи українського народу"", - зазначають в КМДА.

Повідомляється, що демонтаж може зайняти кілька днів, оскільки конструкція доволі масивна. Вона складається з 20 елементів, що важать близько 6 000 – 7 000 тонн.

"Попередньо фахівці провели вивчення конструкції, щоб зберегти її цілісність при демонтажі та не пошкодити", - підкреслили в КМДА.

Там додали, що надалі монумент зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.

Фото: пресслужба КМДА

Переяславська угода

Зазначимо, у місті Переяслав Київської області у 1654 року гетьман Богдан Хмельницький підписав з Росією "Переяславську угоду" у результаті чого на довгі роки українські землі перейшли до складу Російської імперії.

Наразі історики не мають оригіналів цього документу, тому припускають, що Хмельницький підписав угоду виключно про військову співпрацю Запорізького війська з Московією, а не про включення українських земель до складу Російської імперії.

Договір 1654 року, за тими уривчастими відомостями, що дійшли до нашого часу, був в цілому рівноправним і взаємовигідним. Але він діяв всього 2,5 роки.

Віленським перемир’ям із Річчю Посполитою 24 жовтня 1656 року Москва його денонсувала.

Це, а також постійне втручання Москви у внутрішні справи Української держави, зрештою потягло за собою ліквідацію незалежності України й перетворення її на автономну частину Московії.

Отримає нову концепцію: колишню Арку Дружби народів у Києві не демонтуватимуть

Київська міська державна адміністрація (КМДА) офіційно оголосила, що не буде демонтувати колишню Арку Дружби народів у Києві, яку перейменували на Арку Свободи українського народу. Натомість простір біля неї отримає нову концепцію.

У КМДА підкреслили, що витрата значних коштів з міського бюджету на демонтаж Арки Свободи українського народу наразі - не найнагальніше питання, оскільки місто під час воєнного стану насамперед спрямовує кошти на допомогу Збройним Силам України, безперебійне функціонування бюджетної сфери та вирішення життєво важливих потреб киян.

Раніше директорка департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова заявила, що рішення Мінкульту про демонтаж колишньої Арки дружби народів у Києві є поспішним, а знесення об’єкту може бути небезпечним.

Зауважимо, Міністерство культури та інформаційної політики визнало колишню Арку дружби народів у Києві такою, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Тепер монумент може бути демонтований.

Нагадаємо, раніше Український інститут національної пам'яті закликав повністю демонтувати Арку дружби народів у Києві.

26 квітня 2022 року у столиці демонтували пам'ятник, що знаходився під Аркою дружби народів. Він був присвячений "возз'єднанню" українського та російського народів (радянська скульптура двох робітників). А 16 травня того ж року Київська міська рада ухвалила рішення про декомунізацію Арки дружби народів і перейменувала її на Арку свободи українського народу.