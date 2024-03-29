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Інститут нацпам’яті закликав повністю демонтувати Арку дружби народів у Києві
Арка дружби народів у Києві, яку перейменували на Арку свободи українського народу, належить до символіки російської імперської політики й підлягає повному демонтажу.
Про це заявили в експертній комісії Українського інституту національної пам'яті (УІНП) із визначення належності об'єктів до символіки російської імперської політики, передає "Інтерфакс-Україна".
"Розміщена в Хрещатому парку міста Києва Арка дружби народів, що присвячена подіям, пов'язаним зі здійсненням російської імперської політики та її глорифікацією (встановлена 1982 р. з нагоди 60-річчя утворення СРСР і 65-річчя Жовтневого перевороту 1917 року), належить до символіки російської імперської політики й підлягає повному демонтажу", - ідеться у висновках експертів.
Разом з тим, як зауважили експерти, незважаючи на перейменування об'єкта на Арку свободи українського народу, монумент репрезентує радянські ідеологеми й конотації, тому становить загрозу національній безпеці України.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Нагадаємо, 26 квітня 2022 року у столиці демонтували пам'ятник, що знаходився під Аркою дружби народів. Він був присвячений "возз'єднанню" українського та російського народів (радянська скульптура двох робітників). А 16 травня того ж року Київська міська рада ухвалила рішення про декомунізацію Арки дружби народів і перейменувала її на Арку свободи українського народу.
Декомунізація в Україні
В Україні триває активний процес декомунізації. В українських містах перейменовують вулиці та зносять радянські пам'ятники.
Нещодавно у Києві перейменували ще 29 об’єктів. Нову назву отримали станції метро "Дружби народів" та "Площа Льва Толстого". Також тепер у столиці немає скверу Трудової Слави, парку Пушкіна та скверу Чкалова.
А в Одесі дерусифікували два райони (Малиновський став Хаджибейським, а Суворовський - Пересипським) та перейменували Олександрівський проспект, названий на честь російського царя, на проспект Українських Героїв.
Також у планах є перейменування наступних міст:
- Червоноград (Львівщина) — Шептицький;
- Южне (Одещина) — Порт-Аненталь;
- Павлоград (Дніпропетровщина) — Матвіїв;
- Синельникове (Дніпропетровщина) — Ріднопілля;
- Бровари (Київщина) — Броварі.
Фото: ua.depositphotos.com