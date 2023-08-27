У Мінкульті відповіли, чи вже прийнято рішення про перейменування монумента "Батьківщина-мати" у Києві

Міністерство культури та інформаційної політики ще не прийняло рішення про перейменування монумента "Батьківщина-мати" у Києві на "Україна-мати". Проте у відомстві вже рекомендують вживати нову назву.

Про це заявив виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Рішення про перейменування ще немає. Поки що оперуємо старими назвами монумента та музею", - зазначив він.

Водночас, в.о. міністра наголосив, що поки офіційно залишається стара назва, використання назви "Україна-мати" не заборонено.

"Більше того, бажано у вживанні віддавати перевагу новій назві. Сподіваюся, незабаром відбудеться і формальне перейменування", - додав Карандєєв.

Декомунізація "Батьківщини-матері"

Ще в липні 2022 року в застосунку "Дія" провели опитування щодо подальшої долі щита з радянським символом на монументі "Батьківщина-мати". 85% українців, які взяли участь в голосування, підтримали заміну герба СРСР на тризуб.

13 липня 2023 року Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на ремонт щиту. А 6 серпня на монумент "Батьківщина-мати" в Києві встановили тризуб.

Вартість цього проєкту – 28 млн гривень. У Міністерстві культури та інформполітики зазначали, що кошти на його реалізацію не залучають із державного бюджету – необхідну суму зібрали виключно від великого бізнесу.

Раніше гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук повідомляв, що монумент "Батьківщина-мати" пропонують перейменувати на "Україна-мати". Це рішення має затвердити Мінкульт.

"Батьківщина-мати", яку було споруджено в 1981 році, є пам’яткою науки і техніки місцевого значення. Також вона вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі.