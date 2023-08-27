В Минкульте ответили, принято ли решение о переименовании монумента "Родина-мать" в Киеве

Министерство культуры и информационной политики еще не приняло решение о переименовании монумента "Родина-мать" в Киеве на "Украина-мать". Однако в ведомстве уже рекомендуют употреблять новое название.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Решения о переименовании еще нет. Пока что оперируем старыми названиями монумента и музея", - отметил он.

В то же время и.о. министра подчеркнул, что пока официально остается старое название, использование названия "Украина-мать" не запрещено.

"Более того, желательно в употреблении отдавать предпочтение новому названию. Надеюсь, скоро произойдет и формальное переименование", - добавил Карандеев.

Декоммунизация "Родины-матери"

Еще в июле 2022 года в приложении "Дія" провели опрос о дальнейшей судьбе щита с советским символом на монументе "Родина-мать". 85% украинцев, принявших участие в голосовании, поддержали замену герба СССР на трезубец.



13 июля 2023 года Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины разрешила ремонт щита. А 6 августа на монумент "Родина-мать" в Киеве установили трезубец.

Стоимость этого проекта – 28 млн гривен. В Министерстве культуры и информационной политики отмечали, что средства на его реализацию не привлекают из государственного бюджета – необходимую сумму собрали исключительно от крупного бизнеса.

Ранее гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук сообщал, что монумент "Родина-мать" предлагают переименовать в "Украина-мать". Это решение должен утвердить Минкульт.

"Родина-мать", которая была построена в 1981 году, является памятником науки и техники местного значения. Также она считается самой высокой монументальной скульптурой в Европе.