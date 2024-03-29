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Общество
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Институт нацпамяти призвал полностью демонтировать Арку дружбы народов в Киеве

Институт нацпамяти призвал полностью демонтировать Арку дружбы народов в Киеве
Фото: Depositphotos

Арка дружбы народов в Киеве, переименованная в Арку свободы украинского народа, принадлежит к символике российской имперской политики и подлежит полному демонтажу.

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Об этом заявили в экспертной комиссии Украинского института национальной памяти (УИНП) по определению принадлежности объектов к символике российской имперской политики, передает "Интерфакс-Украина".

"Размещенная в Крещатом парке города Киева Арка дружбы народов, посвященная событиям, связанным с осуществлением российской имперской политики и ее глорификацией (установлена в 1982 году по случаю 60-летия образования СССР и 65-летия Октябрьского переворота 1917 года), относится к символике российской имперской политики и подлежит полному демонтажу", - говорится в выводах экспертов.

Вместе с тем, как отметили эксперты, несмотря на переименование объекта в Арку свободы украинского народа, монумент представляет советские идеологемы и коннотации, поэтому представляет угрозу национальной безопасности Украины.

Напомним, 26 апреля 2022 года в столице был демонтирован памятник, находившийся под Аркой дружбы народов. Он был посвящен "воссоединению" украинского и русского народов (советская скульптура двух рабочих). А 16 мая того же года Киевский городской совет принял решение о декоммунизации Арки дружбы народов и переименовал ее в Арку свободы украинского народа.

Декоммунизация в Украине

В Украине идет активный процесс декоммунизации. В украинских городах переименовывают улицы и сносят советские памятники.

Недавно в Киеве переименовали еще 29 объектов. Новое название получили станции метро "Дружбы народов" и "Площадь Льва Толстого". Также сейчас в столице нет сквера Трудовой Славы, парка Пушкина и сквера Чкалова.

А в Одессе дерусифицировали два района (Малиновский стал Хаджибейским, Суворовский - Пересыпским) и переименовали Александровский проспект, названный в честь русского царя, на проспект Украинских Героев.

Также в планах есть переименование следующих городов:

  • Червоноград (Львовщина) - Шептицкий;
  • Южное (Одесщина) - Порт-Аненталь;
  • Павлоград (Днепропетровщина) - Матвеев;
  • Синельниково (Днепропетровщина) - Роднополье;
  • Бровары (Киевщина) - Бровари.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесниченко