В Киеве появилась улица Дениса Монастырского, "дерусифицированные" названия получили еще десятки объектов

В рамках дерусификации и с целью увековечения украинских героев в Киеве переименовали 29 объектов.

Об этом сообщает Киевский городской совет.

Согласно сообщению, решения по переименованиям были приняты сегодня, 18 января, на пленарном заседании ІІ сессии Киевского городского совета ІХ созыва большинством депутатов.

Заместитель городского головы Владимир Бондаренко отметил, что городские власти вместе с общественностью уже второй год активно осуществляют процесс деколонизации и дерусификации городской топонимики.

"Жители сделали свой выбор, и на основе этих результатов депутатский корпус Киевского городского совета принимает решение. Мы выходим на финишную прямую и вскоре будет окончательно завершен процесс дерусификации городских объектов. Больше места российским нарративам на карте столицы никогда не будет. Агрессор, который убивает наших людей не имеет никакого права на восхваление в свободной Украине", - добавил он.

В частности, в Киеве появилась улица в честь погибшего министра МВД Дениса Монастырского.

"Именно сегодня на годовщину трагической гибели Дениса Монастырского, в Киеве появилась улица в честь его имени", - написала народная депутат Галина Янченко в Facebook.

Она отметила, что год назад ею было внесено в Киевсовет соответствующее предложение.

"Мы собрали 150 подписей народных депутатов и обратились в городской совет Киева. Сегодня депутаты Киевсовета проголосовали за переименование улицы Сурикова в Киеве на улицу Дениса Монастырского. Это меньшее, что мы можем сделать, чтобы сохранить память о Денисе", - отметила нардеп.

Напомним, 18 января в результате падения вертолета с руководством МВД на детсад "Джерельце" в Броварах и во двор возле него погибли 14 человек, в том числе один ребенок. 25 человек, в том числе 11 детей, были ранены.

В частности, среди погибших были министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, заместитель руководителя патронатной службы МВД Татьяна Шутяк.

Также погибли руководитель охраны министра Михаил Павлушко, фотограф МВД Николай Анацкий, а также старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента внутренней безопасности Нацполиции Андрей Маринченко.

Какие городские объекты получили новые названия

Печерский район:

улица Салтыкова-Щедрина – улица Сергея Миронова;

скверу между улицей Михаила Емельяновича-Павленко и Ипподромным переулком присвоено имя Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло;

скверу между улицами Бастионной и Михаила Бойчука присвоено имя Николая Мозгового.

Шевченковский район:

переулок Тропинина – переулок Анатолия Кудрицкого;

улица Отто Шмидта – улица Князя Владимира Мономаха;

улица Академика Туполева – улица Мрии;

часть улицы Оранжерейной (от улицы Юрия Ильенко до улицы Дорогожицкой) – улица Праведников.

Святошинский район:

улица Григория Онискевича – улица Павла Глазового;

улица Анатолия Пантелькина – улица Владимира Гапоненко;

бульвар Кольцова – бульвар Николая Руденко;

улица Николая Краснова – улица Гетьмана Кирилла Разумовского;

улица Спартаковская – улица Бахчисарайская;

улица Огарева – улица Александра Оксанченко;

улица Червонозаводская – улица Алексея Бездольного.

Днепровский район:

улица Бажова – улица Сергея Набоки;

улица Плеханова – улица Бориса Мартоса;

улица Комбинатная – улица Дениса Рачинского;

улица Петра Запорожца – улица Черных Запорожцев.

Соломенский район:

улица Бакунина – улица Олега Афанаса;

переулок Металлистов – переулок Оксаны Ворониной;

улица Академика Карпинского – улица Академика Возианова;

переулок Федосеева – переулок Марьяна Гаденко;

улица Сурикова – улица Дениса Монастырского.

Подольский район:

улица Верещагина – улица Ворзельская.

Голосеевский район:

улица Сеченова – улица Зои Бутенко.

Деснянский район:

безымянной площади на пересечении улиц Радунской и Милославской присвоено название "площадь Героев Чернигова";

улица Тургенева – улица Михаила Осадчего.

Дарницкий район:

улица Канальная – улица Глеба Бабича.

Оболонский район:

улица Ермака – улица Михаила Горыня.

Напомним, в 2023 году в Киеве произошел ряд переименований городских объектов. В частности, на заседании 18 мая Киевский городской совет переименовал 26 городских объектов. Новое название получили станции метро "Дружбы народов" и "Площадь Льва Толстого". А на заседании 13 июля было переименовано еще 14 городских объектов – теперь в столице нет сквера Трудовой Славы, парка Пушкина и сквера Чкалова.

Дерусификация проходит не только в столице Украины. В частности, в Одессе ранее дерусифицировали два района (Малиновский стал Хаджибейским, а Суворовский – Пересыпским) и переименовали Александровский проспект, названный в честь русского царя, в проспект Украинских Героев.

Фото: ua.depositphotos.com