Исторический шаг: аэропорту Кишинева присвоили новый международный код взамен "советского"

С сегодняшнего дня, 18 января, действующему Международному аэропорту Кишинева присвоен новый код IATA – RMO, что означает "Республика Молдова".

Об этом сообщили на странице аэропорта в соцсети Facebook.

"Сообщаем, что с сегодняшнего дня, 18 января, действующему Международному аэропорту Кишинева присвоена новая аббревиатура. Теперь на табло полетов будет использоваться код RMO", - говорится в сообщении.

Пассажиров предупредили, что при возникновении любых неопределенностей, связанных с этим изменением в процессе бронирования билета, необходимо связаться с соответствующей авиакомпанией.

Ранее аэропортом Кишинева использовалась аббревиатура KIV, которая указывала на русское написание название города.

"Еще одним важным моментом для аэропорта Кишинева стало изменение кода IATA с KIV на RMO, которое вступит в силу 18 января 2024 года. Этим шагом мы открываем новую главу в названии аэропортов, связанную с названием страны, а не советским написанием названия столицы нашей страны", – говорится на официальном сайте аэропорта.

Напомним, в декабре 2023 года изменения анонсировал министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну, написав на странице Facebook, что старая аббревиатура – сокращение российского названия Кишинева, больше не будет появляться на картах полетов.

Международный аэропорт Кишинева

В 2023 году чартерные и регулярные рейсы из Международного аэропорта Кишинева по 40 направлениям мира выполняли 19 авиакомпаний. Аэропорт завершил 2023 год с общим объемом перевозок 2 838 073 пассажиров, план на этот период выполнен на 104,5%, а прирост по сравнению с 2022 годом составил 22,9% или 529 358 пассажиров. Число рейсов самолетов составляло 24 947.

В 2023 году количество направлений было увеличено, расписание полетов пополнилось 8 направлениями с рейсами в Мюнхен, Подгорицу, Дубай, Баку, Тиран, Афины, Валенсию, Шри-Ланку.

В то же время за этот период лоукостер Wizz Air возобновил полеты из Кишинева по 3 направлениям (Рим, Милан, Лондон), а Turkish Airlines, LOT, Tarom, Austrian Airlines увеличили частоту полетов по основным направлениям.

Что такое код IATA

Код IATA – это трехбуквенный идентификатор, присваиваемый аэропортам Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA). Он используется авиакомпаниями по всему миру, агентствами по продаже билетов, компьютерными системами бронирования билетов и т.д.

Как правило, большим городам код ИАТА присваивается так, чтобы между названием города и его кодом наблюдалось нечто общее. В случае переименования города или аэропорта возможно изменение кода, присвоенного этому городу. Однако эта процедура сложна и затратна, поэтому применяется редко.

Поэтому города бывшего СССР, которым в 1990-е годы были возвращены исторические названия, сохраняют коды ИАТА неизменными. Кроме того, даже для непереименованных городов названия кодов исходят из русскоговорящего написания. В частности, речь идет о Киеве – IEV, Днепре – DNK, Запорожье – OZH, Николаеве – NLV и т.д.

Отметим, что Украина не инициировала изменение кодов своих аэропортов ни до войны, когда аэропорты работали, ни сейчас у властей из-за войны сменились приоритеты, но в то же время идеологическая важность вопроса для них выросла.

Трансфер из Одессы в аэропорт Кишинева

Напомним также, что в Одессе планируют запустить специальный трансфер в аэропорт Кишинева.

"Его цель - ускорить проезд украинцев, следующих в Международный аэропорт Кишинева. При наличии билетов на самолет - пассажиры смогут пользоваться специальным трансфером, который будет следовать из Одессы в аэропорт", - отмечал неделей ранее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Также это должно разгрузить пункты пропуска через границу (в первую очередь в районе МЧП "Маяки – Паланка – Удобное"), уменьшить сосредоточение большого количества транспорта и людей, ускорить процедуру пересечения.

По словам Кипера, для запуска проекта "Аэротрансфер" необходимы автобусы, которые будут осуществлять перевозку пассажиров. Он отметил, что в этом вопросе рассчитывает на помощь ПРООН.