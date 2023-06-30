В аэропорту Кишинева иностранец застрелил двух силовиков

Два человека погибли "при исполнении служебных обязанностей в ходе дежурства" из-за стрельбы в международном аэропорту Кишинева 30 июня, сообщает Министерство внутренних дел Молдовы.

По данным ведомства, огнестрельное оружие применил иностранный гражданин, которому было отказано во въезде в Молдову. На место срочно выехали экстренные службы и представители всех компетентных государственных органов, в том числе бригада полиции специального назначения Fulger.

В ходе попытки нейтрализовать злоумышленника тот был ранен спецназом, однако все же задержан, в результате чего опасность была устранена. Отмечается, что раненому оказывается медицинская помощь.

Из-за инцидента полеты и коммерческая деятельность в аэропорту были приостановлены. Сообщается, что Генеральная прокуратура Молдовы уже открыла уголовное дело.

Указано, что о сложившейся ситуации было срочно проинформировано и руководство страны. В свою очередь, как сообщил в Facebook премьер-министр страны Дорин Речан, виновником происшествия стал 43-летний гражданин Таджикистана.

Во время сопровождения в зону для депортации он застрелил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта из пистолета, украденного у сотрудника пограничной полиции. Также травмирован еще один человек, который был пассажиром. Он находится на попечении врачей.

Премьер выразил соболезнования семьям погибших, заверив, что правительство окажет необходимую помощь. В свою очередь, президент Майя Санду также отреагировала на происшествие на своей странице в Facebook.

"Наши искренние соболезнования семьям и родственникам погибших. Потеря близких - это огромная боль для семей. Это печальный день для всех нас", - написала глава государства.

По ее словам, в связи с инцидентом государственные учреждения приведены в состояние повышенной готовности, а полиция и силовые органы мобилизованы по всей территории Молдовы.